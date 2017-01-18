Bakan Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2016-2017 Voleybol Sezonu Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon olan Fenerbahçe kulübü için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"2016 - 2017 Voleybol Sezonu Kadınlar Kupa Voley final etabının sonunda şampiyon olan Fenerbahçe Kulübü'nü kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen sporcuları, teknik kadroyu, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Kadınlar Kupa Voley final etabında mücadele eden tüm kulüplerimize ortaya koydukları performans ve sporseverlere yaşattıkları heyecandan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." (OED-GD) - ANKARA