Bakan Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2016-2017 Voleybol Sezonu Kadınlar Kupa Voley’de şampiyon olan Fenerbahçe kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2016-2017 Voleybol Sezonu Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon olan Fenerbahçe kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2016 - 2017 Voleybol Sezonu Kadınlar Kupa Voley final etabının sonunda şampiyon olan Fenerbahçe Kulübü'nü kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen sporcuları, teknik kadroyu, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Kadınlar Kupa Voley final etabında mücadele eden tüm kulüplerimize ortaya koydukları performans ve sporseverlere yaşattıkları heyecandan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." (OED-GD) - ANKARA


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