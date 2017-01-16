Bakan Ağbal: 2016'da Bütçe Açığı 29,3 Milyar TL

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" toplantısında önemli bilgiler verdi. Ağbal, "Geçen yıl bütçe giderleri 583,7 milyar lira, bütçe gelirleri 554,4 milyar lira, bütçe açığı ise 29,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir" dedi.

"SERMAYE GİDERİ 59 MİLYAR LİRA"

148.9 milyar lira personel giderleri olduğunu söyleyen Ağbal, "Sermaye giderleri 59.45 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe harcamalarına ilişkin, faiz harcamalarının yılsonu gerçekleşmesi. Faiz harcamaları için 56 milyar lira ödenek öngördük. Harcama tutarı 50.2 milyar lira seviyesinde kaldı. Bundan 14 sene önce bütçeden yapılan faiz harcamaları 51.7 milyar liraydı" diye konuştu.