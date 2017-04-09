Bakan Bülent Tüfenkci, "Türkiye'nin Güçlenmesini İstiyoruz"
Bakan Bülent Tüfenkci, "Türkiye'nin güçlenmesini istiyoruz"MARDİN - Mardin'in Yeşilli ilçesinde düzenlenen referandum mitinginde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, PKK, DAEŞ ve FETÖ'nün bitmesi için Türkiye'nin güçlenmesini istediklerini belirtti.
Bakan Bülent Tüfenkci, "Türkiye'nin güçlenmesini istiyoruz"
MARDİN - Mardin'in Yeşilli ilçesinde düzenlenen referandum mitinginde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, PKK, DAEŞ ve FETÖ'nün bitmesi için Türkiye'nin güçlenmesini istediklerini belirtti.
Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilli ilçesinde düzenlenen referandum mitingine katıldı. Yağmur altında yapılan mitingde konuşan Bakan Tüfenkci, "Sağduyunuzla, duruşunuzla, istikrarınızla Yeşilli Mardin'in gülü, Yeşilli bölgenin gülü, Yeşilli bir başka güzel. Dolayısıyla Yeşilli'ye hizmet ayrı bir güzel. Çok değerli kardeşlerim önümüzde bir halk oylaması var. 16 Nisan'da esasında biz Türkiye'nin kaderini kendi kaderimizi oylayacağız. Bundan sonra Türkiye'nin yönünün, Türkiye'nin gidişinin nereye olacağına hep beraber karar vereceğiz. Biz istiyoruz ki, Türkiye kalkınsın, büyüsün, gelişsin. Yeşilli gelişsin, Mardin gelişsin ve Türkiye hep birlikte büyüsün istiyoruz. Onun için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. Yine sizlerin desteği ile İnşallah 16 Nisan'da hep beraber 'Evet' diyeceğiz. Değerli kardeşlerim terörün kökü kazılsın diye Kandil'in dediği değil milletin dediği olsun diye Pensilvanya'nın değil milletin dediği, Yeşilli'nin dediği olsun diye 16 Nisan'da 'Evet' diyeceğiz. Yeşilli Türkiye'nin birliğinden yana Yeşilli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana, Yeşilli hep milletten yana oldu Terörün kökünü kazımak için 'Evet' diyeceğiz. Ben inanıyorum ki, Yeşilli 16 Nisan'da yüzde 90 'Evet' diyerek Hollanda'ya, Almanya'ya ve Kandil'e gereken cevabı verecek" dedi.
Türkiye'de istikrar ve güçlü yönetim istediklerini kaydeden Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yargı'nın da tarafsız olmasını istiyoruz, ama birileri yargının tarafsız olmasından rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyorsunuz. Biz Türkiye'nin aşını, ekmeğini, ihracatını büyütmeye çalışıyoruz. İhracat büyüsünde insanları iş bulsun, AŞ bulsun. Türkiye'yi güçlendireceğiz. PKK, DAEŞ, FETÖ bitsin diye Türkiye'nin güçlenmesini istiyoruz. Ama birileri bunlar bitmesin diye Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Yağmur yağıyor, sizi fazla bekletmek istemiyorum. Bizler sizlere güveniyoruz, sizler de Türkiye'ye güvenin, Cumhurbaşkanımıza güvenin. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız oldun. Yolunuz ve yolumuz açık olsun."
(MSK-MP-Y)