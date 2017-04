Bakan Bülent Tüfenkci: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte artık ekonomiyi şaha kaldırmak istiyoruz"

"Her yıl 1 milyon insana iş ve AŞ bulmamız için yeni üretim sahalarına ihtiyacımız var"



BURSA – Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte artık ekonomiyi şaha kaldırmak istiyoruz. Her yıl 1 milyon genç, iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon insana biz yeni iş ve AŞ bulmamız lazım. Yeni üretim sahaları ve fabrikalar yapmamız lazım" dedi.

'Üreten Türkiye Konuşuyor' toplantısına katılmak üzere Bursa'ya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kredi ve Yurtlar Kurumu Orhangazi Erkek Öğrenci Yurdunda öğrencilerle, Tarihi Çarşı ve Tarihi Hanlar Yönetimiyle ve son olarak da Malatya Darendeliler Derneği üyeleriyle bir araya gelen Tüfenkci, Bursa'nın, hem tarihin hem de ticaretin başkenti olma özeliğiyle köklü bir geleneği sürdürmekte olduğunu söyledi. Tüfenkci, "Sanayi ve ticaret birlikte gelişmelidir, büyümemiz böylece daha da ivme kazanacaktır. Bursa'yı, Malatya'yı büyütürsek Türkiye'yi büyütmüş oluruz. Dolayısı ile bölge bölge il il Türkiye'yi geliştirmek adına bizim daha da hızlanacağımız, etkin kararlar alacağımız istikrarla büyüyeceğimiz bir dönemi yakalamak istiyoruz. 2016 yılında yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen yüzde 2,9 oranında büyüme ile kapattık. Terör örgütleri de sıraya girmişler gibi, sürekli saldırılarda bulunarak Türkiye'yi yıldırma, iradesine ve büyümesine ipotek koymaya çalışıyorlar" dedi.

Bakan Tüfenkci, "2017 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Hem ihracatımız, hem de imalat sanayimiz artış eyleminde. 2017 sıkıntı olmaz ise biz bu büyüme oranlarını orta vadedeki yüzde 4,5'un üzerinde 2018'e taşırız. Bizim daha fazla iş, daha fazla aş, daha fazla ekmeğimizi büyütmenin derdindeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte artık ekonomiyi şaha kaldırmak istiyoruz. Her yıl 1 milyon genç, iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon insana biz yeni iş ve AŞ bulmamız lazım. Yeni üretim sahaları ve fabrikalar yapmamız lazım" diye konuştu.