Bakan Bozdağ, Yozgat'ta üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı



YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Bozok Üniversitesi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, öğrencilerin yeni hükümet sistemi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Programa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanı sıra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin yeni hükümet sistemi hakkında sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "16 Nisan'da Türkiye büyük bir reformu, büyük bir değişimi sandıkta gerçekleştirecektir. Buna dairde çok ciddi tartışmalar yapılıyor. Evet diyenler, hayır diyenler kanaatlerini söylüyorlar. Sonunda hakem olan karar verecek olan sizlersiniz. Sizin kararınızla evetle yeni bir yol açılacak. veya da hayırla açılmak istenen yol kapatılmış olacak" dedi.

Gençlere seçilme hakkının da verilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Bozdağ, "Bugün 18 yaşını dolduran gençlerimizin tamamı muhtarları, belediye başkanını, milletvekilini seçiyor. En zor şeydir seçmek. Seçilmek kolay iştir onun kararını sizler veriyorsunuz. Gençlere seçme hakkını veriyoruz seçilme hakkını vermiyoruz. Biz eğer gençlerimize inanıyorsak bu hakkı onlara vermemiz lazım. Dünyada tam 56 ülkede seçme ve seçilme yaşı 18'ini dolduran gençlere veriliyor. Almanya'nın gençleri, İngilizlerin gençleri bunu yapıyor da Türk gençleri neden yapamasın. Atatürk gençliğe hitabede vatanı gençliğe emanet ediyor. Cumhuriyeti, istiklalimizi gençliğe emanet etmiş. Gençliğe güvenmiş. Ama şimdi Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP; Atatürk cumhuriyeti, bağımsızlığı vatanı gençlere emanet ederken gençleri bu emanete layık görürken onlar muhtarlığı onlara emanet edemem diyorlar, buna layık görmüyorlar. Vekilliği gençlere emanet edemem diyor ve gençlere güvenmiyorlar. ya Atatürk ya yanlış söylüyor ya da CHP yanlış söylüyor. Atatürk'ün yolu gençlere güvenmekse onlara bu cumhuriyeti, istiklali emanetten geçiyorsa ki geçiyor, en önemli değerlerimize belediyeyi, muhtarlığı neden emanet etmeyelim. Oğullarına, kızlarına güvenmeyen milletlerin ve devletlerin geleceği aydınlık olmaz" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, yeni hükümet sistemini engelleme çabası içerisinde olan bazı Avrupa devletlerine ve terör örgütlerine de seslenerek "Bazı Avrupa devletleri, terör örgütleri istemiyorlar. Avrupa'nın bazı ülkeleri ve terör örgütleri birlik olmuşlar Türkler evet diyecekler ama kendi menfaatlerini bilmiyorlar, kendi aleyhlerine evet diyecekler biz biraz daha gayret edelim de onların menfaatlerine bir sonuç çıksın diye uğraştıklarını düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Hiçbirisi Türkiye'nin Türk milletinin yararına bir anlık nefes alıp vermezler. Onun içinde biz bu duruşu görüyoruz. Türk halkı 16 Nisan'da bu ülkelerin hepsine ve terör örgütlerine evet diyerek bir güzel ders vereceklerine inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

(BMG)