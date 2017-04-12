Bakan Bozdağ, Yazdığı Makalede 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Anlattı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir dergiye yazdığı makalede, "16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylaması, hükümet sistemi tartışmasını sona erdirmek için tarihi bir fırsattır.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir dergiye yazdığı makalede, "16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylaması, hükümet sistemi tartışmasını sona erdirmek için tarihi bir fırsattır. Türk halkının 16 Nisan'da sandıkta vereceği 'evet' oylarıyla asırlık bir tartışmaya son noktayı koyacağına yürekten inanıyorum" dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ, Yeni Türkiye Dergisine yazdığı makalede 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı. Rejim değişikliği iddialarına ilişkin görüşlerin paylaşan Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, devlet şekli olan cumhuriyetin değiştirilmesi değil; aksine cumhuriyetin hem lafzına ve hem de ruhuna uygun tam anlamıyla uygulanmasıdır. Cumhurbaşkanlığı sistemi, ilk defa Türk halkına, yürütmeyi doğrudan seçme hak ve yetkisi vermektedir. Artık yürütme yetkisini kullanacak hükümet, meclisten değil, doğrudan halkın asgari yüzde 50+1'inin oyundan çıkacak ve en az aynı oranda halkın güvenine dayanacaktır. Bu, cumhuriyetin lafzı ve ruhuyla tam uygulanmaya konmasıdır. Rejim değişikliği; ancak anayasada yer alan 'Devletin şekli, cumhuriyettir' maddesi ile cumhuriyetin dayanağı temel niteliklerin değiştirilmesiyle olur. Bunlar değiştirilmedikçe, rejim değişikliğinden bahsedilemez. Anayasanın ilk dört maddesinde değişiklik yapılmadığına göre, rejim değişikliği iddiaları, geçersizdir; temelsizdir; yalandan da öte açık bir uydurma iftiradır" ifadelerini kullandı.
"Türkiye çift başlı yürütmeden çok çekti"
Türkiye'nin çift başlı yürütmeden ve cumhurbaşkanı ile hükümet arasındaki uyuşmazlıklardan çok çektiğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı ile iktidarın ayrı partilerden olduğu dönemlerde sorunlar yaşandığı gibi, aynı partiden olduğu dönemde de ciddi sorunlar yaşanmıştır. Örneğin, Başbakan Turgut Özal-Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Cumhurbaşkanı Turgut Özal-Başbakan Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel-Başbakan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel-Başbakan Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer-Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan tartışma, sorun ve krizler, daha dün gibi hafızalarımızda tazedir. Yürütmede çift başlılık, ülkemize zaman kaybettirmektedir ve haksız bedeller ödetmektedir. Artık, buna da bir son vermenin vakti gelmiştir."
"Türkiye'nin bekası da sistem değişikliğini zorunlu kılmaktadır"
"Türk milletinin ve Türkiye'nin bekası da sistem değişikliğini zorunlu kılmaktadır" ifadesini kullanan Bekir Bozdağ, "Etrafımızda yaşanan savaşlar; dışarıdan ve içeriden yapılan terör saldırıları, istikrarsız, zayıf iktidarlarla yönetilen, enerjisini iç kavgalara harcayan, ekonomisi çökmüş, kriz,kaos ve sorunlarla baş edemeyen bir Türkiye isteyen bazı batılı ülkeler ile böyle bir Türkiye'yi kendisi için fırsat bilen terör örgütlerinin varlığı, ülkemizde siyasi istikrarın ve güçlü iktidarın sürekliliğini sağlayacak sistem değişikliğini zorunlu kılmaktadır" dedi.
"Mesele şahıs meselesi değil Türkiye meselesidir"
Bakan Bozdağ, makalenin devamında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığı sistemi, bir şahıs meselesi değil bir memleket meselesidir. Cumhurbaşkanlığı sistemini, şahsımız veya Cumhurbaşkanımız için değil, Türk milleti ve Türkiye için istiyoruz. AK Parti, yola çıktığı ilk günden beri hem de yasamada ve yürütmede tek başına iktidar olduğu halde, Cumhurbaşkanlığı sistemini istemektedir. Eğer AK Parti'nin meselesi, bir şahıs meselesi olsaydı veya yasama ve yürütme gücünü tek elde toplamak olsaydı, yasama çoğunluğunu tartışmasız elinde bulundurduğu ve de tek başına güçlü iktidar olduğu dönemde, Cumhurbaşkanlığı sistemini istememesi gerekirdi. Türkiye'nin bir daha siyasi istikrarsızlık ve zayıf iktidarlarla karşılaşmaması için güçlü yasama ve güçlü yürütmenin sistemin zorunlu sonucu olan Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesini istiyoruz."
Anayasa Mahkemesi üye seçimi değişmiyor
Anayasa Mahkemesine üye seçiminde değişiklik yapılmadığını kaydeden Bozdağ, "Anayasadaki mevcut hükümleri, sanki ilk defa getiriliyormuş gibi takdim etmek, kirli bir çarpıtmadır; kirli bir algı operasyonudur. Mevcut düzenlemeler, parlamenter sistem uygulanırken hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını yok etmedi veya hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına zarar vermedi de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince mi hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını yok edecek ya da hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına zarar verecektir? Bu, çifte standarttır; büyük bir mantıksızlıktır; çarpıtma bir önermedir" ifadelerini kullandı.
Asırlık tartışmaya son nokta konulacak
Bozdağ, Türkiye'de sistem tartışmasının hiç eksik olmadığını belirterek makalesinin sonunda şunları dile getirdi:
"Geçmişte siyasette ve ülke yönetiminde söz sahibi olmuş merhum Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel, Türkiye için başkanlık sistemine geçilmesini önermişlerdir. Ancak bugüne kadar sistem değişikliği, başarılamamıştır. Bir yanda seçilmiş Cumhurbaşkanı, bir yanda seçilmiş hükümet, Cumhurbaşkanına görev ve yetkilerine ilişkin anayasa hükümleri karşısında, yeni durumun sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bu tartışmayı, oluşabilecek sorunları şimdiden görerek çözüm üretmek, hepimizin vazifesidir. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylaması, hükümet sistemi tartışmasını sona erdirmek için tarihi bir fırsattır. Tük halkının 16 Nisan'da sandıkta vereceği 'evet' oylarıyla asırlık bir tartışmaya son noktayı koyacağına yürekten inanıyorum."- ANKARA