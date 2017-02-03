Bakan Bozdağ: "Türkiye Olarak 'Hristiyan Terörü' Demedik"

Avrupa'da 356 cami ve mescidin kundaklandığını ve yakıldığını söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye olarak hiçbir zaman Hristiyan terörü diye bir terim kullanmadıklarını belirterek, "Dinlerin hiçbirisi terörü emretmez, teröre destek vermez. Biz buna inanıyoruz bunu böyle biliyoruz" dedi.



Yozgat'ta bir dizi etkinliğe katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilere yaptığı konuşmasında İslam'a dair yanlış bilgilere sahip olmaktan kaynaklı olumsuz bir yaklaşımın söz konusu olduğu dile getirdi. Türkiye olarak hiçbir zaman 'Hristiyan terörü' diye bir terim kullanmadıklarını söyleyen Bakan Bozdağ, "Norveç'te Breivik isimli bir kişi 70 civarında genci kurşuna dizdi ve onların ölümüne neden oldu. Bu da Hristiyan asıllı birisi. Biz Türkiye olarak, Türkler olarak Hristiyan terörist demedik. Almanya'da soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı yaktılar ve orada da biz bunu yakanlar Hristiyan'dır, Hristiyan teröristtir demedik. Bireysel suçtur ve aşırı uçların işlediği suçlar dedik ve bu cinayetleri, bu terör eylemlerini Hristiyanlık dinine hamletmedik. Diyanet İşleri Başkanımız açıklamada bulundu, Avrupa'da 356 civarında cami, mescit kundaklandı, yakıldı, terör eylemlerine muhatap kılındı ve bunları yapanlar genelde Hristiyanlık dinine mensup olanlar ama hiçbir Türk hükümet yetkisi bunlar Hristiyan teröristtir demedik. Çünkü dinlerin hiçbirisi terörü emretmez, teröre destek vermez. Biz buna inanıyoruz bunu böyle biliyoruz. İslam da terörü emretmeyen bir din. Bir insanlığın ölümünün bütün insanların ölümü gibi kabul eden ve teröre, şiddeti, öldürmeyi reddeden bir din. Ancak İslam düşmanlığından veyahut da İslam'ı bilmemekten, İslam'a dair yanlış bilgilere sahip olmaktan kaynaklı bir olumsuz yaklaşım söz konusudur" dedi.



"Kim ki İslam'la, terörü yan yana getiriyorsa İslam'a ve Müslümanlara en büyük iftirayı yapmaktadır" diyen Bakan Bozdağ, "Bugün İslam'ın ismini kullanarak DEAŞ terör örgütü olsun, El Kaide terör örgütü olsun, terör estirenlerin ilham kaynağı Kur'an ve sünnet değildir. Onlar tamamen şeytandan ilham alıyorlar, oradan yapıyorlar. Çünkü Kur'an da sünnet de bunların yaptığı şeyleri tasvip etmez. O nedenle bazı terör örgütlerinin yaptıklarını dine ve o dine mal etmek çok büyük haksızlıktır, büyük bir iftiradır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu iftiranın dillendirilmesine zaten itiraz etmiştir, bütün Müslümanlar da bu iftirayı reddeder, kabul etmez. Ben de buradan bir kez daha bu kavramları kullanırken daha hassas olmamız gerektiğini vurgulamak isterim" şeklinde konuştu. - YOZGAT