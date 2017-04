Bakan Bozdağ: "Kılıçdaroğlu'na Belgeleri Fetö Verdi"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde kullandığı ve sahte olduğu anlaşılan Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğuna dair belgelerin FETÖ tarafından verildiğini açıkladı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye gelen maille ilgili son bilgileri aktaran Bozdağ, Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğu iddiasıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:



"Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğunu ilk söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İlk bu konuda yalan söyleyen de o. Ama MİT ajanı olmadığını söyleyen de hükumet. MİT de açıkladı. MİT ajanı olduğuna dair ona belgeleri getiren ve sunanlar da FETÖ'cüler. O belgelerin sahte belge olduğu da adli inceleme sonucu zaten ortaya çıkmış durumda. Savcılığa verilen belgelerin ekinde de bunlar var. Bunlar FETÖ terör örgütünden geliyor. Nitekim, FETÖ terör örgütü teröristlerinden sosyal medyada meşhur olan isimlerini vermek istemiyorum o alçakların, onlar daha sonra Adil Öksüz'e ilişkin gönderdikleri bu sahte belgeleri kendi hesaplarından yayınladılar. Onların da asılsız olduğu ortaya çıktı. Şimdi ben diyorum ki; size Adil Öksüz ile ilgili bu ajanlık iddiasını, iftirasını kim getirdi? Açıklayın o zaman. Türkiye kamuoyu bunu daha iyi tartışır. FETÖ, CHP'yi kullanıyor mu kullanmıyor mu? CHP, FETÖ'ye taşeronluk yapıyor mu, yapmıyor mu? Bu daha net bir şekilde anlaşılır" diye konuştu.



"Öksüz'ün birileri tarafından saklanıdığı kanaatindeyim"



Ülke genelinde Öksüz'ün hem güvenlik güçleri hem de vatandaşlar tarafından arandığını, şahsi kanaatinin Öksüz'ün birileri tarafından saklandığı olduğunu kaydeden Bozdağ, "Bütün devlet gücüyle Adil Öksüz'ü arıyoruz. Bulduğumuzda hemen yakalayıp yargıya teslim edeceğiz. Ben birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Eninde sonunda yakalanacak. FETÖ tarafından da saklanabilir, başkaları tarafından da ama kaçabilme, hareket edebilme kabiliyeti yok. Çünkü, Türkiye'nin her tarafından aranıyor ve görselleri her yerde var. Kesinlikle yardım alıyor. Onu kullananlar ona yardım ediyorlar. Ama ne kadar yardım ederlerse etsinler, eninde sonunda biz onu bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Başsavcılık mail ve eklerini inceledi. Sahte olduğu belirlendi"



CHP Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği mail ve ekleri hakkında yapılan adli incelemenin tamamlandığı ve belgelerin sahte olduğunun anlaşıldığını belirten Bozdağ, konuya ilişkin şunları söyledi:



"Mail konusunda benim bir şüphem yok. Zaten ulaştı bazı şeyler. Milletvekili Aytun Çıray bunu götürdü İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanakla teslim etti. Onlar da bir inceleme başlattı. Bunun üzerine, bu FETÖ'cü teröristlerin sosyal medya hesaplarından yayınladıkları Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğuna dair sahte belgeler de bunun ekinde. Onların sahte belge olduğu da tespit edildi ve işleme koymama kararı verildi. O teslim ettikleri mailin içinde ne yazıyorsa şimdi Kılıçdaroğlu bunları söylüyor. O mail kimden geldi, oradan götürdüler oraya verdiler. Başka bir mailden biz Başbakanlığa gönderdik diyor. Yahu sosyal medya da o kadar yanlış şeyler yazıyor ki, siz hepsine hemen inanıyor musunuz? Şimdi alıyor ondan sonra da bunun altını doldurmadan konuşuyor. Ben Türkiye adına üzülüyorum. Gerçekten böylesi milletin birebir yaşadığı onca şehit ve gazi verdiği, 80 milyonun şahit olduğu olaya sizin şahit olduğunuz gibi değil, yaşadığınız gibi değil, bambaşka bir şeydir demek, ahmaklıktan başka bir şey değil."



"Benim gördüğüm kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu bilinçli bir yalan söylüyor"



CHP'nin 'kontrollü darbe' ifadesini Türk milletine yapılmış bir hakaret olarak değerlendirdiğini söyleyen Bakan Bozdağ, "Benim gördüğüm kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu bilinçli bir yalan söylüyor. Yani kontrollü bir iftirayı kontrollü bir şekilde Türkiye'de insanların beynine, zihnine zerk etmeye çalışıyor. Bildiğiniz gibi, darbe teşebbüsünü hep beraber yaşadık. Kılıçdaroğlu'da yaşadı. Mecliste bombalar atılırken yanımızda CHP'nin grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları ve vekilleri vardı. Beraber bombalandık orada. Külliye bombalanırken, Genel Kurmay kavşağı helikopterden taranırken gözümüzün önünde oldu. Tanklar milletin üzerine yürürken milletçe hep beraber bunu seyrettik ve orada olanları yaşadık. Cumhurbaşkanımıza suikast saldırısı yapılırken izledik. İstanbul'da olup bitenler, Özel Harekatın bombalanması, bütün bunlar milletin şahitliğinde bizzat. Millete karşı yapılan ve bizzat milletin yaşadığı olaylar. 249 şehidimizi verdik, 2 bin 194 gazimiz oldu, bütün bu olup bitmişlikler ortadayken o gece darbenin başarısız olduğu anlaşılınca, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen açıklama yaptı. Bunun bir tiyatro olduğuna dair değerlendirme yaptı. Ondan sonra FETÖ terör örgütü üyeleri bu değerlendirmeleri yaymaya, uluslararası anlamda yabancı ülke temsilcilerine, örgüt temsilcilerine, gazetecilere her tarafa bunu yaymaya gayret ediyorlar" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimi konusundaki tutumunun ve söylemlerinin sonradan değiştiğini anlatan Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:



"Ben gelinen noktayı millete ve milletin aklına saygısızlık ve hakaret olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Bunun kontrollü darbe olduğunu sadece FETÖ söylüyor ve onun zihnini uyuşturduğu haşhaşi yapı buna inanabilir. Ama aklı rehin olmayan bütün gerçekleri yaşayan insanları buna inandırması mümkün değil. Kılıçdaroğlu, hiçbir belge göstermeden, ayaküstü yalan söylüyor. FETÖ, CHP'yi kullanıyor. Avukatlığını yapmayı bıraksın kaynağını açıklasın. Kılıçdaroğlu'na, MİT ajanı belgelerini FETÖ verdi. CHP'ye çağrıda bulunan Bozdağ, "elindeki bilgi, belge, delil niteliği taşıyan her şeyi Cumhuriyet Başsavcılılarına versinler" dedi.



"FETÖ'nün avukatlığını ve siyasi sözcülüğünü yapıyor"



17-25 Aralık süresinde de CHP'nin hem meclis çatısı altında hem de diğer alanlarda FETÖ'nün sözcülüğünü üstlendiğini ve onların diliyle konuştuğunu vurgulayan Bozdağ,"Cumhuriyet Halk Partisi, 17-25 Aralık sürecinde FETÖ terör örgütünün yargı ve polis işbirliği ile yürüttüğü hukuk darbesi sırasında da avukatlığını yapmıştır. FETÖ adına söylenmesi gerekenleri mecliste, başka yerlerde söyledi ve onların siyasal sözcülüğünü yaptı. Şimdi de, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra FETÖ terör örgütünün kontrollü darbe iftirasının Türkiye'de zihinlere zerk etmek, insanları buna ikna etmek için bunun avukatlığını yapıyor. Bu esasında gerçek kontrollü bir FETÖ iftirasını CHP tarafından Türkiye içerisinde insanlara anlatılmasıdır" açıklamasında bulundu.



"Kılıçdaroğlu'nu başbakan yaparlardı"



CHP'nin, AK Parti milletvekilleriyle ilgili Bylock listesi bulunduğu iddiasının da yalan ve iftira olduğunu kaydeden Bozdağ,"Milletvekili sayımız 317. Onlar böyle bir liste olduğunu ve 120 ile 180 arasında isim olduğunu söylüyor. Daha kaç olduğuna da karar vermemişler. 120 kabul ettiğimiz zaman, bu vekiller istifa etse AK Parti diye bir iktidar kalır mı? FETÖ darbe teşebbüsüne niye müracaat etti. Artık AK Partiyi götürmezsek işimiz perişan diye. O zaman 120 vekil varsa, istifa ettirir hükumet küt diye düşer. Bu 120 milletvekili CHP ile HDP ile bir araya geldiği zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nu da başbakan yaparlar" diye konuştu. - ANKARA