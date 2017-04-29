Bakan Bozdağ, HSYK Başkanvekili Yılmaz'ın Oğlunun Düğününe Katıldı
ADALET Bakanı Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz'ın Bolu'da gerçekleştirilen düğününe katıldı.
ADALET Bakanı Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz'ın Bolu'da gerçekleştirilen düğününe katıldı.
Bolulu olan HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz, Ecem Eser ile Karacasu Beldesi'ndeki otelde yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Bolu Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü ve yüksek yargıdan pek çok isim katıldı. Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Müsteşar Kenan İpek ile yan yana oturarak sohbet etti.
Bakan Bozdağ, ilk danslarını yaptıktan sonra gelin ve damada evlilik cüzdanlarını verdi. Hayırlı, uğurlu olması dileğinde bulunan Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 çocuk tavsiyesini tekrarlayarak şöyle dedi:
"Rabbim birlikte ihtiyar, birlikte bahtiyar etsin inşallah. Sıhhatli uzun ömürler versin. Hayırlı evlatlar nasip etsin. Cumhurbaşkanımızı eminimki gençlerimiz çok dinlemişlerdir. Biz onun arkadaşı olarak, onun o tavsiyesini burada yapmamız lazım. Ne diyordu sayın Cumhurbaşkanımız; Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, 5 olur Allah kerim olur. Biz diyoruz ki; bir olup garip olmasın, iki olup rakip de olmasın. Denge olsun, bereket olsun Allah da onları her daim korusun, her muratlarını onlara helalinden bol bol versin. Rabbim inşallah sizlere arzu ettiğiniz hayırlı evlatları nasip eder. Bizim Yozgat'ta bir hadise var. Kız tarafı fazla üzülmesin. Oğlan tarafı da fazla sevinmesin. 'Kız evden gider ama oğlan elden gider' derler. Oğlan inşallah elden gitmez."
- Bolu