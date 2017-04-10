Bakan Bozdağ: Dün Seçim Olsaydı Vatandaş Kararını Vermişti

NTV'deki canlı yayında soruları cevaplayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kararsız seçmen kaldığını düşünmüyorum. Eğer dün bu referandum yapılmış olsaydı da, seçmen kararını vermişti." açıklamasını yaptı.

"DÜN SEÇİM OLSAYDI VATANDAŞ KARARINI VERMİŞTİ"

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Ben şuanda kararsız seçmen kaydadeğer kaldığını düşünmüyorum. Çünkü vatandaşlarımız evetin propagandasını yapana da hayırın propagandasını yapana da onların söylediklerini de eleştirilerini de cevaplarını da çok net bir şekilde dinledi, izledi ve değerlendirdi. Bir karar da verdiğini de düşünüyorum. Bugün pazartesi ama dün seçim olsaydı, halk oylaması olsaydı vatandaş kararını vermişti. Şuada sadece sandığı bekliyor. Çok az bir kararsız olduğunu düşünüyorum."