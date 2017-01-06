Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki hain terör saldırısında yaralananları Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.
İzmir Adliyesi'nde dün gerçekleşen hain terör saldırısında 1 polis ve 1 mübaşir şehit olurken, 9 kişi de yaralandı. Bugün şehitler için düzenlenen cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bir sonraki durağı, yaralı 4 kişinin halen tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi oldu. Bakan Bozdağ, yaralıları hastane odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - İZMİR
Bakan Bozdağ'dan Yaralılara Ziyaret
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir’deki hain terör saldırısında yaralananları Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ziyaret etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki hain terör saldırısında yaralananları Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.
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