Bakan Bozdağ'dan The Economist'e 'Kapak' Tepkisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Etimesgut'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Bozdağ, The Economist Dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili "Türkiye diktatörlüğe kayıyor" başlıklı kapağına ilişkin, "Yaptığı büyük bir saygısızlıktır. Keşke Türkçe manşet atsalardı. Economist Dergisi bu açıdan fazla akıllıca davranmamış. Türkiye'deki referandum dan, sistem değişikliğinden neden bu kadar rahatsız olduklarını anlamıyorum. Kapak olacak bir cevabı sandıkta milletiniz verecektir. 'Bizim işimize karışmayın' diye büyük bir cevabı halkımız verecektir. Batı'da Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı düşmanlık besleyen çevreler var. Tayyip Bey'e 'diktatör' diye iftira atıyorlar. Tayyip Erdoğan diktatör değil halkın adamıdır. Demokrasi ve insan haklarına inanmış biridir. The Economist'e en büyük cevabı Türk halkı verecektir. Umarım Türk halkının verdiği cevabı The Economist Dergisi kapak yapar" ifadelerini kullandı. - ANKARA