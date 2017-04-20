Bakan Bozdağ'dan Flaş AİHM Açıklaması!



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP'nin AİHM'ye başvururuz söylemi için "netice alamazlar" dedi.







A Haber'de soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin referandumun iptali için YSK'ya yaptığı başvurunun reddedilmesiyle ilgili "Karar doğrudur. YSK'nın kararı daha önceki kararlara uygun. CHP utanmadan yalan söylüyor." dedi.







AYM DE BAŞVURAMAZ "Anayasa Mahkemesinin halk oylaması kararını inceleme hakkı ve yetkisi yoktur. Anayasa'ya göre de Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere göre de yoktur. Bizim kanunlarımıza göre de yoktur. Çünkü anayasamız Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesin olduğunu ve bu kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayacağını açıkça hükme bağlıyor. Bu "hiçbir merci"nin içerisinde Anayasa Mahkemesi de vardır. Böyle bir müracaat yapsa bile Anayasa Mahkemesinin, bu müracaat karşısında bunun reddi dışında bir seçeneği önünde yoktur." Kılıçdaroğlu'na çağrım; bundan önce de böyle bir karar olmadı. Millete yalan söylüyorsunuz. Güroymak kararının doğrularını açıklaması lazım. Kılıçdaroğlu bu konuda açıklama yapacaktır. Güroymak'ta oda seçimi için 'kabul edilmezlik' kararı var REFERANDUM AİHM'NİN YETKİSİ DIŞINDADIR AİHM'ye başvurudan netice alınamaz. Referandum AİHM yetkisi dışındadır.







CHP reddedeceklerini bilerek bunu neden götürüyor bunu sorgulamak lazım. Çünkü yasalarla bu açıkça belirtilir.







AGİT RAPORUNA TEPKİ Son dönemde Türkiye'ye gelen Avrupalı raportörler süreci çarpıtıyor. Buradan çağrım; Türkiye'ye göndermesinler bu kişileri. Örneğin Danimarkalı üye Nikolaj Villumsen, PKK'yla ilişkisi var. Bu gibi raportörlerin raporu, AGİT'in raporu olamaz. Rapor baştan sonra taraflı bir rapordur. Halk oylamasına gölge düşürmek maksadıyla hazırlanmış bir rapordur. Çoğu da halk oylamasıyla ilgili süreçte olmayan maddeler. CHP'li vekiller 'denize dökeriz' diye 'evet' tercihinle bulunacakları tehdit ettiler. AGİT raporunu yazanlara soruyorum neden bunu yazmadınız? Okmeydanı'nda elinde s