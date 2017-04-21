Bakan Bozdağ'dan CHP'ye Eleştiri: Eski Tas Eski Hamam, Değişmezler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum sonuçlarına itiraz eden Cumhuriyet Halk Partisine Twitter hesabından eleştirilerde bulundu. Bozdağ ''CHP zihniyetinde bir değişiklik yok, eski tas eski hamam, değişmezler'' ifadelerini kullandı.

''CHP DEĞİŞMEZ, DEĞİŞTİRİLMEZ''

Bakan Bozdağ, ''Herkes ve her kesim bilmeli ki,CHP cenahında ve zihniyetinde değişen birşey yok.Eski tas eski hamam,bildik CHP;değişmez,değiştirilemez CHP'' ifadelerini kullandı.

''CHP'Lİ OLMADIĞI HALDE, 'HAYIR' OYU VERENLER...''

Açıklamalarına devam eden Bakan Bozdağ; ''CHP'li olmadığı halde"hayır"oyu verenler,halka/halk iradesine saygı duymayan ve kendilerinden olmayanları yok sayan CHP'yi,yine gördüler.'' dedi.