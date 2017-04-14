Bakan Bozdağ'dan CHP'li Çıray'a Dava

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 22 Aralık 2016'da TBMM'deki komisyon toplantısı ve 11 Nisan 2017'de RS FM yayınında, hakkında iddialarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray hakkında, 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Bozdağ'ın avukatları Hüseyin Aydın ve Alperen Bozdağ tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Çıray'ın, 22 Aralık 2016'da TBMM'deki komisyon toplantısında, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan avukat Rasim Kuseyri ile ilgili, "Sayın Bekir Bozdağ, bu Kuseyri'yi kendisine vekil tayin etti mi, etmedi mi?" dediği bildirildi.



Çıray'ın, 11 Nisan 2017'de RS FM yayınında da "Bekir Bozdağ, şu anda hapiste bulunan, adını vermek istemediğim yargılandığı için FETÖ terör örgütünün en önemli elemanlarından birisinin müvekkili mi, değil mi, önce onu açıklasın." dediği aktarılan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:



"Müvekkil Sayın Bekir Bozdağ'ın ne 17-25 Aralık'tan önce ne de sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan herhangi bir kişiyle vekil ve müvekkil ilişkisi olmamıştır. Bu iddia tümüyle gerçek dışıdır. Esasında sorunun cevabı malum olmasına veya küçük bir araştırmayla öğrenilebilecek olmasına rağmen, iş bu iddianın ortaya atılması, iyi niyetten uzak, müvekkilimin kişilik haklarını zedeleyen, siyasi etik ilkeleriyle bağdaşmayan, çamur at izi kalsın mantığıyla yapılmış, karalamaya yönelik bir eylemdir."



"Çıray'ın hakaret içeren ifadelerinin düşünce açıklaması olarak kabul edilemeyeceği" ifade edilen dilekçede, "Davalının açıklamalarıyla soru sormayı, gerçeği öğrenmeyi amaçlamadığı, aksine suçlamayı, müvekkil Sayın Bozdağ'ın kişilik haklarının toplum katında zedelenmesini, müvekkilimizin toplumun husumetine ve kinine maruz kalmasını amaçladığı açıkça ortadadır" ifadesi kullanıldı.



Dava dilekçesinde, Çıray'ın, Bozdağ'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesi istendi.