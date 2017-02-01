Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve yönetim kurulu üyeleri, Adalet Bakanı Bozdağ'a nezaket ziyaretinde bulundu. Bakanlıktaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - ANKARA
Bakan Bozdağ, Büro Memur-Sen Yönetimini Kabul Etti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.