Bakan Bozdağ, Büro Memur-Sen Yönetimini Kabul Etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Bozdağ, Büro Memur-Sen Yönetimini Kabul Etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve yönetim kurulu üyeleri, Adalet Bakanı Bozdağ'a nezaket ziyaretinde bulundu. Bakanlıktaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - ANKARA

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