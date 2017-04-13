Bakan Bozdağ: "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Takipçilerinden Biri Değilim"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, soruları cevapladı.

Bakan Bozdağ:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, soruları cevapladı.

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