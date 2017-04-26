Bakan Bozdağ: AKPM'nin Kararı, Haksızdır, Tarihi Hatadır
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bozdağ, ''AKPM'nin kararı, haksızdır, tarihi hatadır'' dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına ilişkin Twitter hesabında açıklamalarda bulunarak karara tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, ''AKPM'nin kararı, haksızdır, tarihi hatadır'' ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Bozdağ'ın Tweetleri;