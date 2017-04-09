Bakan Betül Sayan Kaya Gençlerle Birlikte Pedal Çevirdi
Bakan Betül Sayan Kaya, Bostancı'da gençlerle birlikte güneşli havanın keyfini çıkardı. Bakan Kaya bisiklet turunun ardından Genç Anayasa Forumu'na katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, Bostancı'da AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bisiklet şöleninde gençlerle birlikte pedal çevirdi.
Bakan Sayan Kaya, bisiklet turundan sonra sahilde Genç Anayasa Forumu'na katıldı.
Gençlerle güneşli havanın keyfini çıkaran Betül Sayan Kaya, bu anlarını Twitter hesabından da paylaştı.
İşte Bakan Sayan Kaya'nın paylaşımı:
Kaynak: Haberler.com
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