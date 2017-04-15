Bakan Avcı'ya Konuşmasında Sürpriz Konuk

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de Sarıcakayalılarla bir araya geldi. Bakan Avcı konuşması sırasında küçük bir kız çocuğunun elinden tutarak konuşmasına devam etti.



Sarıcakayalıların düzenlediği programa katılan Bakan Avcıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü eşlik etti. Tek tek masaları gezen Bakan Avcı, daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Kürsüde bulunduğu sırada yanına gelen Zeynep isimli küçük bir kız çocuğunun elinden tutarak konuşmasına devam etti. Minik konuğuyla konuşmasını sürdüreceğini dile getiren Bakan Avcı, "Ben size en iyisi bugün sabah katıldığımız bir programda Turizm Haftasını başlattık. Biraz turizmden bahsedeyim. Siyasetten değil biraz turizmden bahsedeyim. Sarıcakaya'da zaten çok ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor. Arkamdaki panoda bunun işaretlerini zaten görüyorsunuz, fotoğraflarını görüyorsunuz. Ama sadece Sarıcakaya'da değil, bütün Türkiye baştan başa tam bir açık hava müzesi. Ben Türkiye'nin neresinde konuşursam konuşayım, şunu rahatça söylüyorum, diyorum ki şuanda buradan bir kilometre çapında bir çember çizip, bunun içerisinde mutlaka bir tarihi, arkeolojik eser mutlaka vardır. Neresinde yaparsanız yapın" dedi.



Minik Zeynep'e konuşmak isteyip istemediğini soran Bakan Avcı cevap alamayınca konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Evet biz beraber konuşacağız. Ben onun adına da konuşacağım. Zeynep mi adı? Şimdi Türkiye'nin her yeri gerçekten bir tarih cenneti. Ama sadece arkeoloji değil, Türkiye ayını zamanda sağlık turizmi bakımından da çok büyük bir potansiyele sahip. Dolayısıyla Sarıcakaya'da öyle. Kaplıca, termal turizm bakımından Türkiye olağanüstü potansiyele sahip. Ben Zeynep ile kendi adıma hepinizi saygılıyla sarılıyorum."



Bakan Avcı konuşmasının ardından salonda bulunan tüm miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuşmaların ardından Sarıcakayalı gençler tarafından halk dansı gösterisi yapıldı. - ESKİŞEHİR