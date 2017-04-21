Bakan Avcı: Unesco Yürütme Kuruluna Adayız

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "UNESCO Yürütme Kuruluna adayız. Türkiye'nin tecrübesi ile bu kurula güç katacağına inanıyoruz" dedi.



UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Antalya Belek'te düzenlenen 'Doğa, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras' temalı Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, kasım ayında düzenlenecek 39'uncu Genel Konferansta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kuruluna aday olacağını açıkladı. Bakan Avcı, "Türkiye'nin tecrübesi ile bu kurula güç katacağına inanıyoruz" dedi.



UNESCO'nun altı bölgesel grubu arasında 5a Seçim Grubunu oluşturan Afrika ülkelerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Nabi Avcı, iki ülke arasında geçmişten bu yana olan işbirliği imkanlarını daha da geliştirmek, yeni iş birliği alanları ortaya çıkarmak amacında olduklarını söyledi. UNESCO'nun eğitim, bilim, kültür ve iletişim konularında son derece zengin programlara sahip olduğunu kaydeden Bakan Avcı, "Bu programların hemen hemen tamamı ikili, bölgesel veya uluslararası işbirliği, bilgi ve deneyim paylaşımları ile güç ve anlam kazanmaktadır. UNESCO'nun karar alma mekanizmalarındaki katılımcı ve her ülkenin eşit temsiline dayanan yapısı, bu işbirliklerini daha anlamlı hale getirmektedir" diye konuştu.



"GEREK TÜRKİYE'NİN GEREKSE AFRİKA ÜLKELERİNİN UNESCO ÇALIŞMALARINDA GÜÇLÜ BİRİKİMLERİ VE DENEYİMLERİ BULUNMAKTADIR"



Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında son olarak 2014 yılında gerçekleşen Yuvarlak Masa Toplantısı'nda deneyim paylaşımının sürdürülme kararı alındığını hatırlatan Avcı, "Bu karar çerçevesinde kapsamı biraz daha genişleterek 1972 ve 2003 Sözleşmeleriyle ilgili işbirliği imkanlarını ele almanın daha yararlı sonuçlar doğuracağını düşündük" dedi.



Türkiye'nin 2016 yılında Dünya Miras Komitesi Başkanlığını ev sahipliğiyle üstlendiğini hatırlatan Bakan avcı sözlerini söyle sürdürdü:



"2016-2017 yıllarında ise Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komitesinin Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Afrika ülkelerine gelince gerek Dünya Miras Komitesi gerekse Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komitesinde önemli rol ve görevler üstlenmeye devam etmektedirler. Son olarak 2010 yılında Kenya'nın, 2016 yılında ise Etiyopya'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesine yaptığı başarılı ev sahipliği için minnettarız. Kısacası gerek Türkiye'nin gerekse Afrika ülkelerinin UNESCO çalışmalarında güçlü birikimleri ve deneyimleri bulunmaktadır. Bu birikim ve deneyimleri 1972 ve 2003 sözleşmelerinden başlayarak UNESCO'nun bütün sektör ve programlarına yaymak ve işbirliği imkanlarını artırmak istiyoruz. Bunun mekanizmalarının nasıl oluşacağına ve hangi program ve alanları kapsayacağına hep birlikte karar vereceğiz."



Son olarak Kasım 2017'de yapılacak olan 39. Genel Konferansta Türkiye'nin Yürütme Kuruluna aday olacağını açıklayan Bakan Avcı, "Türkiye'nin tecrübesi ile bu kurula güç katacağına inanıyoruz" diyerek, Afrika'dan destek beklediğini ifade etti.



(Suat Metin - Harun Erdoğdu / İHA)