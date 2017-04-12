Bakan Avcı: "Turizmci ağlamaz"

-Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı:

-"Turizmde dünyada ilk 10'a girdik"

-"Dünya turizmi küresel terör tehdidi altında"



MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dünya turizminin küresel tehdit altında olduğunu ancak sektör temsilcilerinin pozitif yönde düşünmesi gerektiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Muğla'nın 2016 yılında iyi bir turizm sınavı verdiğini belirten Bakan Avcı, "Tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ülkemiz,farklı tarihi kültürel zenginlikleri ve tabi güzellikleri ile başta deniz, kültür, inanç,kış,sağlık,gastronomi,kongre olmak üzere pek çok turizm potansiyeline sahip büyük bir turizm destinasyodur. Son 15 yılda bu turizm potansiyeli ile önemli başarılara imza attık.Devletimizin 2023 yılı hedefleri düşünüldüğünde de tüm alanlarda dünyada 10 ülke arasına girmeyi şimdiden başardık.2002 yılında 13 milyon olan turist sayımız 2016 ya geldiğimizde 40 milyonu bulmuştur.Turizm gelirimiz aynı dönemde 12 .5 milyar dolardan 31,5 milyar dolara ulaşmıştır.Turizm gelirlerinin cari oranı karşılama oranı yüzde 80'dir. Dış ticaret carisini karşılama oranı yüzde 42,toplam ihracattaki payı yüzde 22 olmuştur.Turizm sektörü 1,5 milyon insanımızın istihdam edildiği ülkemizin stratejik önemdeki bir sektörüdür" diye konuştu.

"Turizm küresel terör tehdidi altında"

Dünya turizminin terör tehdidi altında olduğunu kaydeden Avcı, şöyle dedi: "Bütün dünya turizmi son dönemde küresel terörün tehdidi altındadır. Bu tehdit nedeniyle Türkiye'deki turizm sektörü derinden etkilenmiştir.bu sebeple devletimizin 2016 yılında uygulamaya koyduğu turizm acil destek planı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde büyük bir turizm hamlesi başlattık.Bu hamleyle birlikte 2017 turizm sezonunda büyük bir kampanya yürütüyoruz.Bu çerçevede 'Komşunu al gel' kampanyası ile hem yurt dışında çalışan vatandaşlarımızı hemde onların komşularının tatillerini ülkemizde geçirmelerini sağlıyoruz.Türkiye olarak 112 uluslararası fuara katılıyoruz.Bu fuarlarda ülkemizi büyük katılımlarla temsil edip tanıtmaya çalışıyoruz.Son zamanlarda yaşadığımız konjuktürel sıkıntılar bizi yanıltmasın,bunu başarabilecek güce ve potansiyele sahibiz"

Bakan Avcı, toplantıda turizmcilerin pozitif düşünmelerini isteyerek,"Turizm aynı zamanda bir algı yönetimi sektörüdür.Turizmci ağlamaz.Çünkü ağlayan işletmecilere kimse iyi gözle bakmaz.Hiçbirimiz kapısında durmadan şikayet eden dükkan sahibinin dükkanına gitmez.Turizm sektörü iyi dedikçe iyi olur" şeklinde konuştu.