Bakan Avcı: Turizmci Ağlamaz (2)

'KRUVAZİYER TURİZMİNDE, YOLCU BAŞINA 30 DOLAR TEŞVİK'



Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde turizm temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, son olarak Bodrum'da sektör temsilcileriyle buluştu. Salmakis Otel'de gerçekleşen toplantıya, Ak Parti Muğla milletvekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer, Muğla Valisi Amir Çiçek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, İl Turizm Müdürü Veli Çelik ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.



Bakan Avcı, buradaki konuşmasında bakanlar kuruluna sunulacak, kruvaziyer turizmi için yeni teşvik kararları hazırladıklarını belirterek, "Türkiye deniz, kum, güneş diyerek turizmde dünyada 6'ncı sıraya yükseldi. Herkes deniz, kum, güneş meraklısı değil. Sahip olduğumuz diğer özellikleri tanıtımlara dahil ettiğimizde, ilk 3'e girmememiz için hiçbir neden yok. 2016 sıkıntılı bir yıl oldu. Hükümet olarak, bu sıkıntının sektörü çok fazla olumsuz etkilememesi için önlemler aldık. Bu önlemlere son olarak, kruvaziyer turizmine de bu teşviği vermek için bakanlar kurulu kararını hazırladık. Özellikle Muğla'nın bu alanda yapacağı çok şey ver. Kruvaziyer turizminde turist getiren işletmelere de yolcu başına 30 dolar teşvik vermek üzere bakanlar kurulu kararımızı hazırladık. Kruvaziyer için de önemli teşvik olacağına inanıyoruz" dedi.



'TÜRKİYE, 15 YILDA TURİZMDE ÖNEMLİ BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATTI'



Bakan Avcı turizm sektörünün büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Ülkemiz, son 15 yılda turizmde gerçekten önemli bir başarı hikayesinin altına imza attı. Devletimizin 2023 hedefleri düşünüldüğünde, dünyada ilk 10 ülke arasına girme iddiamızı turizmde çoktan ilk 6'ya girerek, gerçekleşmiş oldu. Şu anda tüm yaşananlara rağmen, 2016'daki darboğaza rağmen, Türkiye dünyada 6'ncı büyük, Avrupa'da 4'üncü büyük turizm destinasyonu. 2002 yılında 13 milyon olan turist sayısı, 2015'te 40 milyona ulaştı. Turizm gelirimiz aynı dönemde 12.5 milyar dolardan 31.5 milyar dolar seviyelerine gelmiştir. Turizm gelirlerinin cari açığı karşılama oranı yüzde 80, dış ticaret açığını karşılama oranı yüzde 42, toplam ihracattaki payı yüzde 22 seviyelerini yakalamıştır. Turizm sektörü 1.5 milyon insanımızın istihdam edildiği ülkemizin stratejik önemdeki bir sektörüdür. Bunu da sizlerle elbirliği ile başardık" diye konuştu.



Dünya turizminin küresel terörün etkilerinden derinden etkilendiğini belirterek, 2016'da turizmde ciddi darboğaz yaşandığını belirten Bakan Avcı, darboğazın aşılması için hükümetin yürürlüğe koyduğu Turizm Acil Eylem Planı Destek Paketi ve yurtdışında yaşayan vatandaşları özel günlerini Türkiye'de kutlamaya çağırdıklarını hatırlattı. Bakan Avcı, yurtdışında 112 turizm fuarına katılacaklarını belirterek, değişik ülkelerle de turizm alanında işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını söyledi.



Bakan Avcı'nın açıklamasının ardından ise toplantı basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.



BODTO'DAN YENİ EVLİ ÇİFTLERE MAVİ TUR



Toplantının kapalı olarak devam eden bölümünde Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, diğer turizm ilçelerinden esinlenerek, Bodrum'da düğün yapacak yeni evli çiftlere, 3 günlük mavi tur hediye ettiklerini açıkladı.



Toplantının sonunda açıklama yapan Kocadon, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı böyle bir kampanya başlatmıştı. Yurt dışındaki Türkler hadi gelin Türkiye'de evlenin diye. Bakanımız da Marmaris'in ve Köyceğiz'in sağladığı imkanlardan bahsedince bizim de mavi yolculuğumuz meşhur olduğu için yurt dışından gelip evlenmiş olan yeni çiftlere, ama yeni çift olacak nikah tazeleme falan değil. Bunlara 3 gün Bodrum Ticaret Odası olarak Mavi Tur Balayı desteği verdik. Lütfen gelsinler, nikahlarını burada kıysınlar, daha sonra 3 gün Mavi Yolculuk ve balayı bizden" dedi.



Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, toplantının basın mensuplarına kapalı olmasına tepki gösterdi. Demiröz, "Biz toplantıda gizli bir şey konuşmuyoruz. Bu sorunların ya da çözümlerinin kamuoyuna da iletilmesi gerekirdi. Herkesin öğrenmesi gerekirdi" dedi.



Bakan Avcı toplantının ardından Bodrum'dan ayrıldı.



Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ/BODRUM, (Muğla),



