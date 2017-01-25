Bakan Avcı: Termal Turizm Bağlamında Çok Ciddi Potansiyel Söz Konusu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin sadece deniziyle, kumuyla, güneşiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu diğer tüm turizm alanlarındaki potansiyeliyle dünyanın en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olmaya aday olduğunu söyledi. Avcı, "Özellikle termal turizm bağlamında Ortadoğu pazarına ilişkin çok ciddi bir potansiyel söz konusu" dedi.



Bakan Nabi Avcı, Eskişehir'deki Tasigo Otel'de düzenlenen 'Eskişehir Termal Turizm Çalıştayı Ön Toplantısı'na katıldı. Avcı, Eskişehir'in termal turizm potansiyelini araştırmak üzere düzenlenecek olan çalıştayın ön hazırlık toplantısını yaptıklarını belirtti. Bakan Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bildiğiniz gibi Türkiye'de turizmin deniz, kum, güneş parantezinden kurtarılıp, farklı turizm türlerine de açılmasına ilişkin bir strateji değişikliğini yürürlüğe koyduk. Türkiye, sadece deniziyle, kumuyla, güneşiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu diğer tüm turizm alanlarındaki potansiyeliyle gerçekten dünyanın en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olmaya aday. Zira sadece deniz, kum, güneş ve ona ilişkin Rusya, Almanya, İngiltere pazarıyla sınırlı kaldığımız zamanlarda bile Türkiye, dünyada 6'ncı sırada, Avrupa'da da 4'üncü sırada. Ama Türkiye'nin turizm potansiyeli bunlardan ibaret değil. Dolayısıyla pazar hedefi de bunlardan ibaret olamaz. Özellikle termal turizm bağlamında Ortadoğu pazarına ilişkin çok ciddi bir potansiyel söz konusu."



Düzenledikleri termal turizmle ilgili toplantının sadece Eskişehir ile sınırlı olmadığını ifade eden Nabi Avcı, "Eskişehir ile yola çıkarak bölgemizin şuanda gerçekleşen ve gerçekleşecek olan potansiyellerinin ne olduğunu, bunların birlikte düşünüldüğünde farklı illerimize de evrilmiş olan bu potansiyelin birlikte değerlendirilmesi halinde nasıl bir sinerji oluşabileceğini bu çalıştayda inşallah enine boyuna konuşacağız. Zaten Afyon Kocatepe Üniversitesi bu konuda çok ciddi bir birikime sahip. Anadolu Üniversitesi'nin de bu konuda çalışmaları var. Her iki üniversitemizin katkılarıyla inşallah biz bölgemizdeki termal turizm potansiyelini en üst derecede değerlendirmenin yolunu, yöntemini bu çalıştayımızda da belirlemiş olacağız" diye konuştu.



- Eskişehir