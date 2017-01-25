Bakan Avcı, Spor Ödülleri Törenine Katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de yayın yapan yerel bir televizyonun düzenlediği spor ödülleri törenine katıldı. Bakan Avcı'nın, "Bu kadar güzel konuşan bir bakanı bir daha zor bulursunuz" esprisi salondakileri güldürdü.



Eskişehir'de yayın yapan bir yerel televizyon kanalı hem 25. yaşını kutladı hem de Eskişehir sporunun en iyilerine ödül verdi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Bakan Avcı'nın, "Yanımda başka siyasetçiler var, onlara da diyorum ki, bu kadar güzel konuşan bir bakanı bir daha zor bulursunuz. Herkese iyi akşamlar diliyorum" sözleri salondakileri güldürdü.



Spor ödülleri töreni Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılırken, Yılın Branş Sporcusu Seda Duygu Aygün oldu, Tribün Efsanesi Ödülünü Bando Es-Es aldı. Spora Katkı ve Hizmet Ödülleri ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'a, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'ta takdim edildi. Televizyonun Özel Ödülü Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın, Onur Ödülü ise Bakan Avcı'nın oldu. Yılın Profesyonel Sporcuları Ödüllerine ise Eskişehirspor oyuncuları Erkan Zengin ve Ruud Boffin layık görüldü. - ESKİŞEHİR