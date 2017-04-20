Bakan Avcı: "Sinema Kanunun Baştan Başa Yeniliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Sinema kanunun baştan başa yeniliyoruz. Sektörünün şikayetleri ve yabancı yapımcıları cezp edici unsurlarını nasıl kullanabiliriz. Bunlarla ilgili sinema kanunun son hazırlıklarını tamamladık" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen "İstanbul'un Turizm Değerleri" konulu açık oturuma katıldı.



Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde oturumda açıklamalarda bulunan Bakan Avcı, sinema kanunun, sektörünün şikayetleri doğrultusunda ve yabacı yapımcılar için cazip hale getirilmesi konusunda baştan yenilendiğini kaydetti. İstanbul ve turizm merkezlerindeki otellere doygunluk olduğu yönündeki ifadeler üzerine Bakan Avcı, "Bu konuda sektöründe şikayetleri var. Belli bir doygunluk olduğu yönde. Geçen hafta Marmaris ve Bodrum'da turizm sektörü temsilcileri ile toplantı yaptım. Bunun fiyat kırarak ülkenin turizm kalitesini veya kalite algısını düşürdüğünü söylüyorlar ki haklılar. O konuda belli sınırlamalar için çalışmalarımız var" dedi.



Sinema temsilcilerini tarihi ve kültürel mekanları kullanabilmeleri yönündeki bir soru üzerine Bakan Avcı, sinema kanunun baştan başa yenilediklerini kaydetti.



Bakan Avcı şunları söyledi:



"Sinema sektörünün bu konulardaki şikayetlerini yer, plato vesaire şeylerini ve ayrıca yabancı yapımcıları cezp edici unsurlarını nasıl kullanabiliriz. Bunlarla ilgili sinema kanunun son hazırlıklarını tamamladık. Sektörle son şeklini verip askıya çıkacağız. Kamuoyundan görüşleri aldıktan sonra onu meclise sevk edeceğiz." - İSTANBUL