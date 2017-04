Bakan Avcı: "Sadece resmi törenlerde boy gösteren bir cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz"



ESKİŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Mihalıççıklılar Yaptırma ve Yaşatma Derneği ziyaretinde referandum la ilgili, "Sadece resmi törenlerde boy gösteren bir cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz" dedi.

Bir dizi görüşme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Mihalıççıklılar ile buluştu. Bakan Avcı'ya ziyareti esnasında AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da eşlik etti. Kendisi de Mihalıççıklı olan Milletvekili Günay, dernek üyelerine kısa bir konuşma yaptı. Dernek binasının yandığını ve kısa sürede onarıldığını dile getiren Günay, "Afet oldu. Devletimiz, hükümetimiz her zaman sizlerle birlikte. Sayın Bakanımız Nabi Avcı'nın himayesinde en kısa sürede onarıldı. İşte bizler el ele verdiğimizde her türlü problemi her türlü sıkıntıyı çözebiliriz" dedi.

Milletvekili Günay'dan sonra konuşan Bakan Avcı da dernek binasının yanmasına değinerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Can kaybı olmamasının sevindirici olduğu anlatan Bakan Avcı, "Geçmiş olsun. Bu yangın haberi geldiği zaman herhangi bir can kaybı ya da bir yaralanma var mı? Yok. Elhamdülillah. Mala gelen telafi edilir. Nitekim telafi edildi, ediliyor. Ama büyük geçmiş olsun. Allah telafi edilemeyecek zararlar vermesin, mal mülk telafi edilir. Devletimiz, hükümetimiz, milletimiz, arkadaşlarımız el ele verince bunların hepsinin üstesinden gelinir. Bununla geçmiş olsun inşallah" şeklinde konuştu.



"Sadece resmi törenlerde boy gösteren bir Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz"

Referandum tarihinin yaklaşması üzerine dernek üyelerine bilgiler veren Bakan Avcı, herkesin kararına saygılı olduklarını belirtti. Süreçte birtakım olaylara şaşırdıklarını ifade eden Bakan Avcı, "Milletimizin kararına kimsenin şöyle miydi, böyle miydi, diyecek hali yok. Millet ne derse o. Bizi bu referandum sürecinde şaşırtan, bu referandum un başka bir özelliği var. 1950'lerden beri Türkiye pek çok seçimler geçirdi. Bazen o parti kazandı, bazen bu parti kazandı. Kazanan davul çaldı, kazanamayan ışıkları kapattı bir müddet. Bunlar siyasetin tuzu biberi bunlar olur. Ama bu referandum da başka bir şey oluyor. Biz Türkiye'de bir referandum yapıyoruz, 18 maddelik bir anayasa değişikliği. Hükümet sistemi değişecek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurulacak. Kasım 2019'da milletin önüne 2 tane sandık konulacak eğer anayasa değişikliği kabul edilirse. Birinci sandıktan bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz, ikinci sandıktan da TBMM üyelerini seçeceğiz. Ama bu sefer Cumhurbaşkanını seçersen öyle sadece protokol gereği, resmi törenlerde boy gösteren bir Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz" diye konuştu.



"Türkiye, önümüzdeki yıllarda engelsiz olarak daha hızlı, daha etkili olarak koşacak inşallah."

Türkiye'nin 15 yıldır engelli koşusu yaptığını kaydeden Bakan Avcı, şunları kaydetti:

"Biz bugüne kadar pek çok seçim yaşadık. Kendi aramızda o partiyi seçtik o partiyi indirdik, bunlar oldu. Ama bu referandum un başka bir özelliği var. Bu referandum da hükümet sistemini değiştireceğiz. Nasıl? Daha önce başbakanın riyasetinde kurulan hükümetleri eğer referandum kabul edilirse 2019 yılından itibaren cumhurbaşkanı kuracak. Önümüzde seçimler var 2019'da, o partiyi bu partiyi seçeriz, onu getiririz bunu getiririz, o ayrı. Bu bir parti meselesi değil. Buradaki evet ve hayırların manası çok başka. Dışarıdaki adam o yüzden bu işin içinde bu kadar. Bizde Allah'ın izniyle 16 Nisan'da milletçe bir cevap vereceğiz. İsveç'teki gazeteye de Almanya'daki gazeteye de. Havalimanı bizim için tehdit oluşturuyor diyenlere de hep birlikte inşallah güzel bir cevap vereceğiz ve Türkiye, inşallah bu 15 senelik engelli koşusunu önümüzdeki yıllarda engelsiz olarak daha hızlı daha etkili olarak koşacak inşallah."