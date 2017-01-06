Bakan Avcı "Resul'e Adanmış Kalem İzleri" Sergisini Açtı

HAT sanatının dünya çapında ustalarının eserlerinin yer aldığı "Resul'e Adanmış Kalem İzleri" başlıklı Hilye-i Şerif sergisi, Üsküdar'da bulunan DemArt İslam Sanatları Galerisi'nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı kesti. Sergiyi gezerken eserleri dikkatle inceleyen Nabi Avcı, "Bugün açılışını yaptık inşallah 6 Şubat'a kadar devam edecek. Dolayısıyla ben bu 'Hilye' sergisini bütün öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, sanatseverlerimizin ziyaret etmelerini özellikle rica ediyorum. Çünkü burada geleneksel sanatımızın en has örneklerini görme şansları var. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmayacaklarını ümit ediyorum. Sergiyi düzenleyen bütün arkadaşlarımıza, sanatkarlarımıza, hocalarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.