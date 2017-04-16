Bakan Avcı Paskalya Bayramı'nı Kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.



Bakan Avcı, Paskalya Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Avcı mesajında, "Üzerinde yaşadığımız bu topraklar yüzyıllar boyunca insanoğluna farklı gelenek, kültür ve inançlara saygı göstermenin; 'ötekileştirme'den yaşamanın; ayırmadan kucaklamanın büyüklüğünü öğretmiştir. Bugün bu öğreti her zamankinden daha güçlü ve sağlamdır. Bu düşüncelerle Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" dedi. - ANKARA