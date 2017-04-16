Bakan Avcı Oyunu Eskişehir'de Kullandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, oyunu Eskişehir'de kullandı, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Bakan Nabi Avcı, oyunu Eskişehi'in Sütlüce Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp İlkokulu'nda kullandı. Avcı, 1222 nolu sandığa oyunu attıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Oyumu kullandım. Artık bugün öyle çok fazla söylenecek bir şey kalmadı. Söyleyeceklerimizi söyledik. Herkes söyleyeceğini söyledi. Şimdi millet sözünü söyleyecek. İnşallah millet 21'inci yüzyılın önünü açacak, milletin önünü açacak kararı bugün verecek. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah vatana, millete, memlekete, çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize hayırlı, uğurlu olsun inşallah."



- Eskişehir