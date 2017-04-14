Bakan Avcı 'Oyun Başlasın' Etkinliğinde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de 'Oyun başlasın' adı altında düzenlenen İlkokullar arası Spor Şenliği'ne katıldı.



Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eski çocuk oyunlarının günümüze uyarlanmasının gerçekleştiği '2'nci Geleneksel İlkokullar arası Spor Şenliği' Atatürk Stadyumu'nda yapıldı. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Eskişehir Valisi Azmi Çelik de katıldı. Çocuklarla sohbet edip şakalaşan bakan Avcı törende yaptığını konuşmada şunları söyledi:



"Çocuklarımıza sağlıklı bir hayat için sporun önemini vurgulayan, sporun onlar için yaşam kültürü haline gelmesine vesile olan, ilimiz amatör spor kulüplerine lisanslı sporcu alt yapısı oluşturmaya hizmet eden, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenlerine ve antrenörlere sınırlı da olsa istihdamı alanı oluşturan bu projeyi çok anlamlı ve mühim bulduğumu ifade etmek istiyorum. Sevgili çocuklar; yapılan araştırmalar, sporun büyüme çağındaki çocuklar için hem beden hem de ruh sağlığı açısından çok olumlu katkılar sağladığını, çocukların sosyalleşmesine ve iyi bir kişilik geliştirmesine müspet tesirleri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle size sağlanan bu güzel imkanlardan azami faydalanmanızı umut ediyorum."



ESOGÜ'DEKİ TOPLANTIYA KATILDI



Bakan Avcı daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) düzenlenen 'Gençlerle Kültür Buluşması' toplantısına katıldı. Avcı burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin son 15 yılda pek çok alanda güzel işler başardığını söyleyerek şöyle devam etti:



"Birçok alanda performanslar ikiye üçe katlandı. Sağlıkta, ulaşımda, alt yapıda, şehircilikte pek çok alanda güzel neticeler alındı. Ama eğitim ve kültür alanlarında bu ölçüde başarılı olunup olunmadığı tartışma konusu. Böyle bir tartışmanı kaynağında da öncelikle şu var. Örnek verdiğimiz alanlar ulaşım sağlık altyapı gibi alanlar başarının gözle görülebildiği ölçülebildiği niceliksel olarak rakamsal olarak büyüklükler olarak ifade edilebildiği alanlar. Şu kadar bin kilometre yol yaptık dediğiniz zaman herkes anlar. Ama özellikle eğitim ve kültür alanındaki işler bunlar kadar somut ve hemen görülebilir nitelikte değildir."



ŞEKER FABRİKASI'NI ZİYARET ETTİ



Nabi Avcı toplantının ardından Eskişehir Şeker Fabrikası'nı ziyaret edip işçilerle birlikte yemek yedi. Avcı burada yaptığı konuşmada da şöyle dedi:



"Eskişehir Şeker Fabrikalarının tarihi değerinin hepimiz farkındayız. Hükümette, Maliye Bakanı ve Başbakan da farkında. Dolayısıyla biz hükümet düzeyinde bu konunun takipçisiyiz. Emine hanım anlık, sürekli takipte. İnşallah hem geçici statüsünde çalışan işçi kardeşlerimizin statülerinin iyileştirilmesi için hem de fabrikanın daha verimli hale gelmesi için alınacak tedbirler konusunda çalışmalarımız son safhaya gelmiş durumda. Hep birlikte Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Bunlar engelli koşularla oldu. Engellerle boğuşa, boğuşa bu hale geldik. İnşallah 16 Nisan'dan sonra ayağımızda ki prangalar engeller kaldırılmış olarak her alanda Türkiye'yi bulunduğumuz yerden çok daha ileri noktalara taşımak için el birliği ile çalışacağız." - Eskişehir