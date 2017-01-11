Bakan Avcı'nın Ntv Canlı Yayını Açıklamaları

Sinema Destekleme Kurulu'nun filmler için belirlediği yaş sınırlamaları:

"Genellikle kamuoyunda zannediliyor ki, Kültür Bakanlığı kendi içinde kapalı bir örgütlenmeyle, kendi komisyonuyla hangi filmin gösterilip gösterilemeyeceğine, gösterilecekse hangi yaş grubuna yönelik olarak gösterilebileceğine karar veriyormuş gibi bir algı var, bu doğru değil. Bu konuda karar veren komisyon, ben hemen size sayayım; Bakanlık temsilcisi var, ama aynı zamanda meslek birliklerinden de gönderilen bir temsilci var, ayrıca bir psikolog var, 3 kişilik bir komisyon bu filmleri izliyor ve hangi filmin bu 8 kategoriden birine sokulacağına karar veriyor.

Nedir o 8 kategori? Bir genel izleyici, yani herkes izleyebilir, hangi yaştan, hangi şeyden olursa olsun herkesin izleyebileceği filmler. Bu 3 kişilik komisyon buna karar veriyor, genel izleyebilir, 7+ olabilir, yani 7 yaş üzeri olanlar olabilir, 7A olabilir. 7A ne demek? 7 yaşından küçükler ancak aileleriyle birlikte gelirlerse bu filmi izleyebilir deniyor. 13+, yani 13 yaş üzeri olanlar izleyebilirler var, 13A var. 13A ne demek? Tahmin edeceğiniz gibi 13 yaşından küçükler ancak aileleriyle birlikte gelirlerse bu filmi izleyebilirler. 15+ var, yani 15 yaş ve üzerindekiler izleyebilir. 15A, 15 yaşından küçükler aileleriyle gelebilirler. Bir de 18+, bu en dar kategori, ancak 18 yaşından büyükler bu filmi izleyebilirler demek. Buna kim veriyor? Bir Bakanlık temsilcisi, meslek birliklerinden seçilen bir temsilci ve bir psikolog, bu 3'lü.

Diyelim ki bu 3'lü bir karar verdi, dedi ki, sizin çektiğiniz film ancak 18+, yani 18 yaşından küçüklere gösterilemez, böyle bir karar verebilir. Diyelim ki siz de itiraz ediyorsunuz, hayır, benim filmim daha küçük yaş gruplarınca da seyredebilir bir film diye itiraz ederseniz, o zaman bizim bir üst kurulumuz var. O kurul kimlerden oluşuyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından seçilmiş birer üye, yani Kültür, İçişleri ve Milli Eğitim'den birer üye. Başka? Sinema birliklerinden, yani meslek kuruluşlarından 3 üye. Başka? Bir de alanında doktora derecesi bulunan bir sosyolog, bir psikolog, bir çocuk gelişim uzmanı, dolayısıyla toplam 9 kişiden oluşan bir kurula sevk ediliyor itiraz ederseniz. O kurul bakıyor ve o kurul kararına göre, evet, 18 yaşından küçükler seyredebilir veya seyredemez kararına göre bu filmler kategorize ediliyor, sinema salonları buna uymak zorundalar.

Dolayısıyla Kültür Bakanlığı filmleri yasaklıyor veya işte yaş gruplarını, yaş sınırlarını yükseltiyor iddiası varsa şayet, bu yanlış, çünkü Bakanlığın 3 kişilik komisyonda bir temsilcisi var, itiraz mercii olan 9 kişilik komisyonda da yine bir temsilcisi var ve meslek birlikleri çoğunlukta. Yani sinemacılar kendileri karar veriyorlar aslında hangi filmin hangi yaş grubundan seyirciye gösterilebileceği konusunda nihai kararın verildiği komisyonda meslek birlikleri çoğunlukta zaten."

Turizmde 2017 yılı beklentileri

"İnşallah 2017'de başta Rusya pazarı olmak üzere pek çok pazarda bu yıl yaşadığımız türden darboğazları yaşamayacağımızı ümit ediyoruz. Bu konuda Rusya pazarından kaynaklanan olumlu sinyaller var. Bu konuda hem bizim Sayın Cumhurbaşkanının, hem Sayın Putin'in iradeleri ciddi manada etkili oldu, beyanları etkili oldu. Dolayısıyla Rusya'yla ilişkilerimizdeki düzelme doğrultusunda turizm alanına da olumlu yansımalar olacağını şimdiden görüyoruz. Diğer pazarlarla ilgili de olumlu sinyaller var. Ama tabi her terör saldırısından sonra bir tereddüt mutlaka oluşuyor, nerede orada oluşur, Almanya için de bu söz konusu, Fransa için de söz konusu, tabi Türkiye için de. Türkiye için biraz daha fazla köpürtüldüğü için daha fazla söz konusu oluyor.

Ama geçen yılla ilgili olarak şunu da biliyoruz olumlu bir işaret olarak: Geçen yıl Türkiye'ye gelmeyenler iki tür tavır oldu; ya hiç seyahate çıkmadılar, yani başka yere de gitmediler veya alternatif pazarlara yöneldiler, alternatif ülkelere, Türkiye'ye gelmeyenlerin büyük bir kısmı diyelim İspanya'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a gittiler. Bunların içerisinden daha önce Türkiye'ye gelmiş olanlar gittikleri ülkelerle mukayese yapma şansına kavuştular. Yani daha önce Türkiye'ye gelmişler, Türkiye'deki altyapıyı, hizmet kalitesini görmüşler, sonra başka ülkelere gitmişler bu yıl ve oralardaki hizmet kalitesini ve altyapıyı görmüşler ve bu ikisin karşılaştırdıkları zaman… Bu benim kişisel kanaatim değil, bizim Bakanlık olarak söylediğimiz bir şey değil, tamamen yabancı büyük tur operatörlerinin de bize aktardığı bir bilgi, yaptıkları araştırmalar da gösteriyor ki, işte bu durumda olan, yani daha önce Türkiye'ye gelmiş, bu sene başka yere gitmiş, bu karşılaştırmayı yapma imkanı olan turistlerin Türkiye'nin farkını fark ettikleri ve dolayısıyla önümüzdeki yıl tercihlerini Türkiye lehine, Türkiye için kullanacaklarının işaretlerini araştırmalar gösteriyor.

