Bakan Avcı'nın 'Hamursuz Bayramı' Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Hamursuz Bayramı mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı'nı en samimi dileklerimle kutluyorum. Bayramlar her daim birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı, hesapsız, en içten hislerin paylaşıldığı ortamlar olmuştur. Bu duygular bu topraklarda yüzyıllar boyunca farklı inanç ve kültürlerin kimliğinde daha da derinleşmiştir. Bu duygularla Türkiye Musevilerinin Hamursuz Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA