Bakan Avcı'nın "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, her yıl "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla meslek birlikleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çeşitli organizasyonlar düzenlendiğini belirterek, bu yıl etkinliklere okulların ve öğrencilerin de katılımını sağlamak maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliğine gittiklerini ve yapılan etkinlikler aracılığı ile fikri mülkiyet sisteminin desteklenmesi ve toplumsal bilincin yükseltilmesini amaçladıklarını bildirdi.



Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütüne (WIPO) üye ülkeler tarafından fikri mülkiyet hakları alanında farkındalığı artırmak amacıyla ilk olarak 2000 yılında kutlanması kararlaştırılan 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü' her yıl 26 Nisan'da dünya genelinde kutlanmaktadır. Ülkemizde de her yıl 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü' dolayısıyla meslek birlikleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çeşitli organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu yıl etkinliklere okullarımızın ve öğrencilerimizin de katılımını sağlamak maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliğine gittik. Yapılan etkinlikler aracılığı ile fikri mülkiyet sistemimizin desteklenmesi ve toplumsal bilincin yükseltilmesini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bu yıl ki tema "inovasyonun hayatımıza etkisi"



WIPO tarafından bu yılki temanın "inovasyonun hayatımıza etkisi" olarak belirlendiğini bildiren Avcı, şunları kaydetti:



"Dünyamızın yeni fikirlerin yapılandırılması ve sanat aracılığıyla her dem değişmeye, gelişmeye, yenilenmeye devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda fikri haklara verilen değerin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu nedenle daha güçlü bir iradeyle fikri hak ihlalleriyle mücadele ediyor, ülkemizin bu alandaki birikimini artırarak devam ettirecek önlemleri alıyor ve hak sahiplerinin haklarını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bakanlığımız, bu konuya özel bir önem verdiği için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzu yenilemek üzere taslak çalışmalarımızı tamamladık. Fikri haklar alanında yaptığımız düzenlemeler ve yürüttüğümüz çalışmaların uygulamada karşılığını bulmasını, ülkemizi dünyada daha etkin bir konuma taşımasını ve bu alanda toplumsal duyarlılığımızın daha da gelişmesini temenni ediyor, Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyorum." - ANKARA