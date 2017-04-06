Bakan Avcı: Mavi Bayrak Çok Daha Artacak (2)

BEYLİKOVA İLÇESİNDE DOĞALGAZ AÇILIŞI



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Beylikova İlçesi'nde Doğalgaz Abone Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda törene, yağmurun başlaması üzerine abone merkezi salonunda devam edildi. Bakan Avcı burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Beylikova İlçesi'nde doğalgaz yoktu. Doğalgaz arzının sağlanması maksadıyla altyapı yatırım çalışmalarıNI 2016 yılı Nisan ayında başlattık ve 2016 yılı Kasım ayında tamamladık. Servis hattı tamamlandı ve Beylikova'ya gaz arzını sağlayan istasyonunun yapımı gerçekleştirildi. Beylikova'mıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 16 Nisan'dan sonra daha güçlü, daha istikrarlı bir yapıyla birçok alanda Eskişehir'imize ve diğer illerimize daha büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. "



Yapılan konuşmaların ardından Bakan Nabi Avcı ve beraberindekiler merkezin açılış kurdelesini kesti.



