Bakan Avcı, Kıraathaneyi Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de Atatürk Caddesi üzerine bulunan bir kıraathaneyi ziyaret etti.



Gün boyu Eskişehir'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kıraathane ziyaretinde bulundu. Kıraathanede bulunan vatandaşlar sürpriz ziyaretten memnun kalırken, Bakan Avcı masaları gezerek istekleri ve şikayetleri dinledi. - ESKİŞEHİR