Bakan Avcı: 'Gençdes Projesi 2017 Yılında 53,6 Milyon Lira Ödenek Ile Devam Edecek'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, GENÇDES Projesi'nin 2017 yılında 53,6 milyon lira ödenek ile devam edeceğini belirterek, "2017 yılı başvuruları iki dönem olarak alınacak. Başvuru tarihleri Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesi üzerinden duyurulacak." dedi.



Bakan Avcı, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen "GENÇDES 2017 Projesi" lansmanında, 2023 hedefleri için en büyük kaynağın genç ve dinamik nüfus olduğunu belirtti.



65. Hükümet Programı'nda millete, genç ve dinamik nüfus kaynağını Türkiye'nin uzun soluklu kalkınma yolculuğunda etkin şekilde değerlendirme sözü verdiklerini anımsatan Avcı, bugün kültür ve sanat alanında bu sözü yerine getirmeye vesile olacak önemli bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla 2016'da GENÇDES Projesi'ni başlattıklarını hatırlatan Avcı, projenin ilk yılında 91 projeye 8,3 milyon lira destek verilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.



Bu yıl da GENÇDES kapsamında "Eser Üretim Desteği", "Etkinlik ve Proje Desteği" ve "Sanatsal Faaliyet Desteği" başlıklarında destekler verileceğini bildiren Avcı, "GENÇDES Projesi 2017 yılında 53,6 milyon lira ödenek ile devam edecek. 2017 yılında başvurular iki dönem olarak alınacak. Başvuru tarihleri Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesi üzerinden duyurulacak. GENÇDES Proje başvuruları Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinden erişilebilen başvuru sistemi üzerinden online olarak yapılacak." diye konuştu.