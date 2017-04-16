Bakan Avcı: "Evet Diyeniyle, Hayır Diyeniyle Biz Bir Türkiye'yiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Evet diyeniyle, hayır diyeniyle biz bir Türkiye'yiz. İnşallah bu tarihi kararla, bütün Türkiye'ye hizmet etmenin önü açılmıştır" dedi.



Halk oylamasının sonuçlarının kesinleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Avcı, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlara seslendi. İl binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Avcıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karcan ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü de eşlik etti.



"Türkiye'yi ikiye üçe katlayan bu maceramız inşallah bundan sonra engelsiz koşu biçiminde cereyan edecek"



Çeşitli engellerle mücadele ederek bu günlere gelindiğini ifade eden Bakan Avcı, mücadelelerinin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti. Bakan Avcı, "Bu referandum sonuçları vatana, millete hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de çok güzel tam bir demokratik olgunluk içerisinde huzur içinde, güvenlik içinde seçimlerimizi yaptık ve millet kararını verdi. Hayırlı uğurlu olsun, millet önümüzü açtı. Hep söylediğimiz gibi 15 yıl boyunca çeşitli engellerle mücadele ede ede, Türkiye'yi ikiye, üçe katlayan bu maceramız, inşallah bundan sonra engelsiz koşu biçiminde cereyan edecek. İnşallah Türkiye'nin prangaları çözülüyor, engeller kalkıyor, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye çok daha kararlı, etkili bir yönetim biçimine kavuşuyor. İnşallah 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerde milletimizin önüne 2 sandık gelecek. Bütün kampanya süresince söylediğimiz gibi 3 Kasım 2019'da 2 sandıktan 1'inden Cumhurbaşkanını ve onun başkanlığında kurulacak olan hükümeti seçeceğiz. Diğerinden de inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisini seçeceğiz ve Türkiye bu etkili, sağlam, arkasında en az yüzde 50 artı 1 millet desteği olan hükümetlerle 5 yıl boyunca istikrarlı bir biçimde yönetilmeye başlayacak. Sizlere çok teşekkür ediyorum, özellikle Eskişehir'de gece gündüz demeden koşturan, çalışan gençlerimize kadın kollarımıza bütün teşkilatımıza ve sevgili vatandaşlarımıza, üyelerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İl başkanımızın şahsında, bütün teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar da bütün bu kampanya süreci boyunca gece gündüz demeden sizlerle birlikte omuz omuza sahadaydı, sahadaydık" şeklinde konuştu.



"Evet diyeniyle, hayır diyeniyle biz bir Türkiye'yiz"



Bakan Avcı, konuşmasına şu şekilde devam etti:



"İnşallah ilerde, çocuklarımıza, torunlarımıza gönül rahatlığıyla şunu söyleyebileceğiz; 'O büyük tarihi dönüşüm gecesinde ben de oradaydım. Bu çorbada benim de tuzum var' diyeceksiniz. Hepiniz bu büyük tarihi dönemecin hem şahitleri hem de yazıcıları arasındasınız. Sizler tebrik ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin, Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah devlete, millete zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da özellikle vurguladığı gibi şimdi tartışmalar artık geride kalmıştır. Biz 80 Milyon biriz, beraberiz. Evet diyeniyle, hayır diyeniyle biz bir Türkiye'yiz. İnşallah bu tarihi kararla, bütün Türkiye'ye hizmet etmenin önü açılmıştır."



Bakan Avcı yaptığı konuşmanın ardından Eskişehir'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti. - ESKİŞEHİR