- Bakan Avcı esnafı ve 'Evet' çadırlarını ziyaret etti



ESKİŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de esnafı ve 'Evet' çadırlarını ziyaret etti.

Biz dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan esnafı ve 'Evet' çadırlarını ziyaret etti. Vatandaşlardan gelen fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Bakan Avcı, simitçilerden alışveriş de yaptı. Caddede bulunan 3 'Evet' çadırını da ziyaret eden Bakan Avcı, son olarak uğradığı çadırda anı defterine yazı da yazdı. Bakan Avcı, daha sonra Esnaf Odaları üyeleriyle buluşmak üzere ziyaretini sonlandırdı.

(MSY-MET-Y)