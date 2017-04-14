Bakan Avcı Esnaf Odaları Üyeleriyle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir'de esnaf odaları üyeleriyle bir araya geldi.



Referandum çalışmaları kapsamında Eskişehir'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Bakan Avcı'ya yemekte AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, partililer ve oda üyeleri katıldı. Esnaf odalarının geçmişten bugüne kadar en önemli meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşları olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Bakan Avcı, "Anadolu'nun her yerinde ve yurt dışında Ahi Evran geleneğini sürdüren esnaflarımız, ülkemizin en zor zamanlarında vefalarıyla, kanaatkar tavırlarıyla takdire şayan bir duruş sergilemişlerdir. Hükümetimiz de 15 yıldan beri Ahi Evran geleneğini sürdüren esnafımızın sorunlarını çözmek için onlarla istişare halinde ve imkanlar nispetinde gereken gayreti göstermiş, onları birçok konuda desteklemiştir" dedi.



"Bu süreçte esnafımızın sağduyu ile hareket edeceğine inanıyoruz"



Esnafa çok önemli desteklerinin olduğunu aktaran Bakan Avcı şunları dile getirdi:



"Esnaf Ahilik Sandığı'nın kurularak işsiz kalan esnafın işsizlik maaşı alabilmesi, birçok konuda KDV ve ÖTV indirimleri ile esnafımızın desteklenmesi, KOSGEB destekli geri ödemesiz ve faizsiz kredilerin sunulması, genel sağlık sigortasından esnafımızın da faydalandırılması, özelikle genç esnaf ve sanatkarlarımıza getirilen vergi muafiyeti, bankalara borçlu olan esnafımıza getirilen sicil affı gibi birçok radikal düzenleme ile esnafımıza çok önemli destek ve teşvikler sunulmuştur. AK Parti hükumetleri döneminde titizlikle riayet ettiğimiz bir prensibimiz oldu. Yapamayacağımız hiç bir işin sözünü vermedik, söz verdiğimiz işleri ise mutlak surette yaptık. Daima istikrardan ve kalıcı çözümlerden yana olduk. Daha önceki iktidarlar döneminde şiar edinilen 'benden sonrası tufan' mantığıyla hareket edip ülkemizi dar boğaza sokmadık, gençlerimize borç yükü altında bükülen bir ülke bırakmadık. Şimdi sizlerin de malumu olduğu üzere ülkemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu süreçte daima istikrardan yana olan esnafımızın yine aklı selimle, sağduyu ile hareket edeceğine canı gönülden inanıyoruz. Bu duygularla sizleri tekrar en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."



Bakan Avcı'ya konuşmasının ardından portresinin bulunduğu bir tablo hediye edildi. - ESKİŞEHİR