Bakan Avcı, Eskişehir'de MHP'yi Ziyaret Etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yanına Ak Parti İl Başkanı Dündar Ünlü'yü de alıp MHP İl binasını ziyarete gitti.



MHP İl Başkanı Kadir Bıyık, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci, Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses ile partililer, Bakan Avcı ve Ak Parti İl Başkanı Ünlü'yü kapıda karşıladı. MHP il yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Avcı, "Birlikte gerçekleştirmek üzere yola çıktığımız Anayasa değişikliğinde inşallah önümüzdeki pazar günü milletimiz kararını verecek" dedi.



16 Nisan referandum unda 'evet' kampanyasına destek ver MHP'ye teşekkür etmek için bu ziyareti yaptığını belirten Bakan Avcı, şunları söyledi:



"16 Nisan referandum una sayılı günler kaldı. Bu vesileyle hem bu birlik ve dayanışma sebebiyle teşekkür etmek hem de kardeşlerimizin vazifelerine başarılar dilemek üzere bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret ettik. Gösterilen misafirperverlikten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu referandum un diğer seçimlerden ve referandum dan bir farkı var. Bu bir parti meselesi değil. Bu millet meselesi, memleket meselesi. Öyle olduğunu da zaten biz özellikle yurt dışından, İsveç'ten Almanya'dan, İsveç'te çıkan gazetelerin atığı Türkçe 'Hayır deyin', Almanya'dan çıkan Bild Gazetesi'nin Türkçe manşet atıp 'Hayır deyin' kampanya yapmasından bunun ne kadar bir mili mesele olduğunu görmek mümkün. Sadece onlara bakarak bile bu referandum un partiler üstü milli bir mesele olduğunu görmek mümkün. Bu sebeple zaten Milliyetçi Hareket Partisi de sayın genel başkanının önderliğinde bu milli meseleye tam da milli bir duruşla gereken tavrı gösterdiler bu konuda. Ben bu vesileyle bir kere daha bu milli meselede birlikte bizimle aynı duyguları paylaşan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah 16 Nisan referandum unda Türkiye'nin önünü açacak bir neticeyle neticelenmesini cenabı haktan niyaz ediyorum." - Eskişehir