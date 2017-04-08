Bakan Avcı, Eskişehir'de Arap Turizmcilerle Görüştü (2)

OKUL BAHÇESİNE FİDAN DİKTİ



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi bahçesine öğrencilerle birlikte fidan dikti. Bakan Avcı, daha sonra öğrencilere fidan ve satranç takımı dağıttı.



TÜRK OCAĞI'NIN AÇILIŞINA KATILDI



Bakan Avcı, fidan dikimin ardından Türk Ocağı Eskişehir Şubesi'nin Odunpazarı semtindeki yeni hizmet binasını açılışına katıldı. Avcı burada yaptığı konuşmada, "Türk Ocakları bilindiği üzere milli kültürün, milli terbiyenin, fikir hayatımızın geliştirilmesi, milli birliğin kuvvetlendirilmesi maksadıyla kurulmuştur. Türkiye'nin birçok şehrindeki şubeleri vasıtasıyla maksadına uygun konularda sohbetler, seminerler, konferanslar, çeşitli toplantılar düzenleyen Türk Ocakları, çok mühim bir toplumsal talebe cevap veriyor. Ayrıca Türk Ocakları yayınlarıyla, gerçekleştirdikleri program ve faaliyetlerle kültür-sanat dünyamızda çok önemli hizmetler veriyor ve tabii bununla da yerli ve milli duruşu ayakta tutuyor" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Bakan Avcı, törene katılan Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte açılış kurdelasını kesti. Bakan Nabi Avcı daha sonra Mihalıççıklılar Derneği'ni ziyaret etti.



