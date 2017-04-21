Bakan Avcı'dan Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 91 yaşında vefat eden ABD'li yazar ve fizik profesörü John Freely'in, gezgin, fizikçi, yazar, akademisyen ve Türkiye ile ilgili başarılı eserleriyle önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.



Avcı, Freely'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.



John Freely'in, gezgin, fizikçi, yazar, akademisyen ve Türkiye ile ilgili başarılı eserleriyle Türkiye'ye önemli katkılarda bulunduğunu belirten Bakan Avcı, "Çok yönlü bu bilim adamını son yolculuğuna uğurlarken, yakınlarının, sevenlerinin, sanat ve akademi camiasının acılarını paylaştığımızı ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.



Arsebük için de mesaj yayımladı



Nabi Avcı, İstanbul Üniversitesi Prehistorya Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Arkeolog Güven Arsebük'ün vefatı nedeniyle de bir mesaj yayımladı.



Arsebük'ün, gerçekleştirdiği çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle arkeolojiye büyük hizmetleri geçtiğini dile getiren Avcı, kendisinin, Anadolu topraklarındaki mirasın insanlık tarihine ışık tutmasında önemli rol oynadığını vurguladı.



Bakan Avcı, Türkiye'de ve yurt dışında önemli görevler üstlenen Güven Arsebük'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diledi.