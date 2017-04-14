Bakan Avcı'dan Şeker İşçilerine Müjde

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Şeker Fabrikası işçilerinin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini bildirdi.



Bakan Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'la birlikte Eskişehir Şeker Fabrikası işçileriyle öğle yemeği yedi. Yemek sonrası açıklamalarda bulunan Avcı, şeker işçilerinin sorunlarını bildiklerini söyledi. Avcı, "İnşallah hem geçici işçi kardeşlerimizin statülerinin iyileştirilmesi için hem de fabrikanın daha verimli hale gelmesi için alınacak tedbirler konusunda çalışmalarımız son safhaya gelmiş durumda. Sizlere, ailelerinize hayırlı, sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Sağlık içinde, huzur içinde, afiyet içinde, istikrar içinde hep birlikte Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye, son 15 yılda 2'ye 3'e katladı. Ama engelli koşularla oldu. Engellerle boğuşa boğuşa bugünlere kadar geldik. İnşallah 16 Nisan'dan sonra daha düz koşu, ayaklarımızda prangalar, engeller kaldırılmış olarak her alanda Türkiye'yi bulunduğumuz yerlerden çok ileri noktalara taşımak için el birliğiyle çalışacağız" dedi. - ESKİŞEHİR