Bakan Avcı'dan Erken Rezervasyon Çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Avcı, vatandaşlara erken rezervasyon çağrısı yaparak, "Vatandaşlarımızın tatil planlamalarını bir an önce yapıp erken rezervasyonlarla tatillerini olabildiğince ucuza getirmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında Turizm sektörü temsilcileriyle sektörel sorunları konuştu. Birçok sektör temsilcisinin katıldığı toplantının ardından Bakan Avcı, Temsilcilerle birlikte açıklamalarda bulundu. Bakan Avcı, "Hepimizin paylaştığı ortak kanaat olarak da 2017 ve sonrasının bütün bu tecrübelerden sonra ülkemiz ve turizm açısından daha olumlu bir istikamet aldığı yönündedir. Bunu gerçekleştirmek içinde her birimiz üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bu toplantıda bir kere daha gördük" dedi.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, vatandaşlara erken rezervasyon çağrısı yaparak;"Erken rezervasyon meselesi özellikle iç turizm bakımında çok önemli. Çünkü daha önce yerli yabancı ayrımı konularındaki spekülasyonların arkasında yatan nedenlerinden biride bizim içerde kendi vatandaşlarımızın bu erken rezervasyon konusuna yabancılar kadar ilgi göstermemeleriydi. Bu yıl çok erken açıkladık erken rezervasyon takvimini. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın bu takvim çerçevesinde tatil planlamalarını bir an önce yapıp erken rezervasyonlarla bunu olabildiğince ucuza getirmelerini şimdiden hep birlikte tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımıza iletebileceğimiz en önemli somut önerilerden bir tanesi bu" şeklinde konuştu.



Bakan Avcı, Hükümet olarak çalışma yaptıklarını ve mevcut istihdam yapısının bu dar boğazdan olumsuz etkilenmemesi için daha fazla neler yapılabileceğinin toplantıda konuşulduğunu sözlerine ekledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı daha sonra kongre merkezinden ayrıldı. - İSTANBUL