Bakan Avcı'dan Bülent Kayabaş İçin Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, sinema ve tiyatro oyuncusu Bülent Kayabaş'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Bülent Kayabaş'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Sinema ile tiyatromuzun usta oyuncusu Bülent Kayabaş, genç yaşta tiyatro ile başladığı sanat yaşamına bir ömür adamış, ses verdiği ve canlandırdığı renkli karakterlerle dünyalarımızda unutulmaz bir yer edinmiştir. Her zaman saygı ve sevgiyle anılacak olan Kayabaş'a rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA