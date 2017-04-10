Bakan Avcı Basın Mensuplarına Kitap Hediye Etti

Eskişehir'de referandum çalışmalarına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, basın mensuplarına kitap hediye etti.



16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında Eskişehir'de bulunan Bakan Avcı, Üniversite Caddesi üzerindeki evet çadırını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Bakan Avcı, ardından Espark Alışveriş Merkezine girdi. Burada mağazaları dolaşan Bakan Avcı, bir kitap mağazasında kitapları inceledikten sonra çeşitli kitaplar aldı. Çıkışta bekleyen basın mensuplarına içeride aldığı kitaplardan hediye eden Bakan Avcı, basın mensuplarına dağıttığı kitapların kendi aralarında değiştirilerek okunmasını istedi. Basın mensupları kitaplar için Avcı'ya teşekkür etti.



Bakan Nabi Avcı, buradaki programının ardından Ağapınar köyünde vatandaşlarla buluştu. Toplanan kalabalığa seslenen Bakan Avcı, 16 Nisan'da yapılacak referandum un önemine değindi. Avcı, konuşmasının ardından çocukları sahneye alarak fotoğraf çektirdi. Alandakilerle de fotoğraf çektiren Bakan Avcı, daha sonra Ağapınar İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. - ESKİŞEHİR