Bakan Avcı: "2019 yılından sonra Büyükşehir Belediyesi katkısını göreceksiniz"

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı:

"16 Nisan, 2019 yılının önünü açacak"



ESKİŞEHİR - Amatör Spor Kulüpleri Başkanları ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, "2019 yılından sonra göreceksiniz Büyükşehir Belediye katkısıyla amatör spor kulüpleri de çok daha ileriye geçecek inşallah" dedi.

Sazova mahallesinde Amatör Spor Kulüpleri Başkanları ile bir araya gelen Bakan Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in Milli maç sonrasında verdiği röportaja değindi.

İlk defa Eskişehir'de milli maç oynandığına dikkat çeken Bakan Avcı, "Çokta güzel skor aldık. Çıkınca gazeteciler soru sordu. Bana da sordular. Bende, Milli Takım yöneticilerine, federasyona teşekkür ettim. Güzel bir maç oldu rakip takımda güzel oynadı ancak biz kazandık. Bundan sonra burada oynadığımız maçları biz kazanırız gibi şeyler söyledim. Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e de soru sordular. İki üç kelime ettikten sonra 'Ben demiştim, stadı buraya değil Muttalıp'a yapılsın demiştim. Beni dinlemediler. Şimdi karayolları burayı istimlak yapsın, yol yapsın'dedi. Be kardeşim, şehir içinde ki yollar karayollarının değil, belediyenin işi. Şehir içinde karayollarının ne işi var. Sorumluluklardan ve iş birliğinden kaçtığınız zaman olmuyor. Oraları yapar mıyız? Oraları karayolları yapmaz, Büyükşehir yapar. Onu da 2019 yılında Allah'ın izni ile biz onu da yaparız. Bu amatör sporda da geçerli. 2019 yılından sonra göreceksiniz Büyükşehir Belediye katkısıyla amatör spor kulüpleri de çok daha ileriye geçecek inşallah. 16 Nisan 2019'unda yolunu açacak 2019 yılı diye vurguluyorum. O zaman yerel seçimler yapılacak. Biz o zamana kadar elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız, belediyenin hizmeti yok diye. Öyle bir şey yok. Ancak asıl patlamak için beraber 2019 yılını bekleyeceğiz" dedi.