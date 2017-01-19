Bakan Avcı: "2017'de 40 Milyonluk Bir Destek Olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, sinema sektörüne verilecek desteklere yönelik, "2017'de 40 milyonluk bir destek olacak" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 4'üncüsü düzenlenen "Çınarın Gölgesinde Sohbetler" Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla Milli Kütüphane'de gerçekleştirildi. Gençlerle program kapsamında bir araya gelen Bakan Avcı, Türk sinemasının bugün bir bütün olarak ciddi bir sıçrama içerisinde olduğunu kaydederek, "2002 yılında Türkiye'de 9 film çevrilmişti. Geçen yıl 139 film çevrildi ve bunların büyük bir bölümüne de Kültür ve Turizm Bakanlığı maddi olarak destek verdi. Geçen yıl 25 milyon destek verdi" şeklinde konuştu.



"2017 de 40 milyonluk bir destek olacak"



Sinema sektörüne ilişkin konuşmasını sürdüren Bakan Avcı, "Kültür Bakanlığının yaptığı bu destek ile başka finansman ve sponsorlar bulma konusunda ön açıyor. Eğer bir filme Kültür Bakanlığı az da olsa destek veriyorsa bu bir sertifikasyon yerine geçiyor. Bu yıl bunu daha da arttırdık 2017 de 40 milyonluk bir destek olacak" değerlendirmesinde bulundu.



Gençlere yönelik 'GENÇDES' programı



Bakan Avcı, gençlere yönelik özel destek programlarının bulunduğunu belirterek, bu programlara ilişkin, "Bizim GENÇDES, gençlere yönelik destek programımız var" dedi.



Bakan Avcı, bu destekler kapsamında kitap tasarımı, kısa film, animasyon gibi genç yeni fikirlere destekler sağlandığını söyledi.



"UNESCO bizim faal olmamız gereken uluslararası kuruluşlardan bir tanesidir" diyen Bakan Avcı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"UNESCO Birleşmiş Milletlerin kuruluşları içerisinde istisnai bir yapı. Daha önce Birleşmiş Milletler farklı kuruluşlarında 5 ülkenin egemenliği varken UNESCO'da bu kırılmış durumda."



Bakan Avcı sözlerinin devamında UNESCO'nun Türkiye'de pek çok faaliyetlerinin de bulunduğuna değindi. Konuşması sırasında Bakan Avcı, 3 Mart tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 27 yıldır toplanmayan 3'ncü Milli Kültür Şurası'nın toplanacağı bilgisini de paylaştı. - ANKARA