Bakan Arslan: Yüz Bin Kişilik Ulaştırma Ailesi Görevinin Başındadır

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlık olarak seçimin huzur ve kardeşçe geçmesi için 100 bin kişilik ulaştırma ailesinin görevi başında olduğunu belirtti.



Bakan Ahmet Arslan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde esnafı ziyaretinin ardından Selim ilçesine geçti. Burada AK Parti İlçe binasında partililerle bir araya gelen Arslan, bakanlık olarak özellikle seçim güvenliğine yönelik üzerlerine düşen görevin en iyi şekilde yapılacağını belirtti. Arslan, "Tedbirleri almak konusunda herkes teyakkuzda, görevinin başında. İstiyoruz ki; insanımızın düşüncesi, fikri, sandıkta demokrasinin olmazsa olmazı olan sandıkta tecelli etsin. Bu düşünce, bu fikir tecelli ederken de, onlarla ilgili her türlü tedbiri alalım. Her türlü kolaylığı sağlayayım. Hiçbir şekilde insanımız rahatsız olmadan gitsin sandıkta oy kullansın. Düşüncesini oraya yansıtsın. Günün sonunda da düşünce tecelli etmiş olsun" diye konuştu.



Bakanlık olarak bütün arkadaşlara yönelik gerekli uyarıların yapıldığını kaydeden Bakan Arslan, görevlilere gerekli talimatlarında verildiğini belirtti. Seçimde sağlıklı hizmet vermenin kendileri için çok önemli olduğunun farkında olduklarını dile getiren Arslan, şunları söyledi:



"İletişimde de, ulaşımda da, erişimde de herhangi bir aksaklık yaşanmaması, olası bir aksaklıkta anında müdahale edilebilmesi adına da bütün arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Bunun bilincindeler. Demokrasiye hizmet etmek olduğunu biliyorlar. Yüz bin kişilik ulaştırma ailesi teyakkuzdadır, görevinin başındadır. Seçim, kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde, demokrasi bayramı şeklinde tecelli edecek."



- Kars